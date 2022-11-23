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Сегодня, 00:12

ЧМ-2022, турнирная таблица группы D: Франция лидирует

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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Состоялись матчи 1-го тура чемпионата мира-2022 в группе D.

Дания и Тунис сыграли вничью, Франция разгромила Австралию.

Группа D

И

В

Н

П

М

О

1. Франция

1

1

0

0

4-1

3

2. Тунис

1

0

1

0

0-0

1

3. Дания

1

0

1

0

0-0

1

4. Австралия

1

0

0

1

1-4

0

Следующие матчи: 26 ноября Тунис — Австралия (13:00), Франция — Дания (19:00), 30 ноября Тунис — Франция (18:00), Австралия — Дания (18:00).

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Австралии по футболу
Сборная Дании по футболу
Сборная Туниса по футболу
Сборная Франции по футболу
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