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12 декабря, 20:16

Защитник сборной Аргентины: «Мы знаем, что у нас есть Месси, и это большой источник вдохновения»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико перед матчем 1/2 финала ЧМ-2022 с командой Хорватии заявил, за счет чего его команда может рассчитывать на успех.

«Мы другая команда, чем четыре года назад. Мы знаем, что будут моменты, когда команде придется терпеть. Мы должны быть готовы к этому, должны проявить характер, чтобы преодолеть этот момент. Важное качество команды — уметь играть в разный футбол.

Мы хотим исполнить свои мечты, и мы сможем это сделать, ведь Месси будет рядом с нами.

Он наш капитан, наш лидер, который подстегивает и мотивирует нас. Он особенный. Мы знаем, что у нас есть Месси, и это большой источник вдохновения», — приводит слова игрока Clarin.

Матч между сборными Аргентины и Хорватии состоится во вторник, 13 декабря. Начало — в 22.00 (мск).

 
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина
Хорватия

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй
Сиэтл

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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