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12 декабря, 20:01

Невилл: «Было ужасно тяжело видеть эмоции Роналду после вылета с ЧМ-2022»

Мария Гусева
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал эмоции нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду после поражения от Марокко (0:1) в четвертьфинале чемпионата мира-2022. 37-летний форвард покидал поле в слезах.

«Я должен упомянуть Криштиану Роналду, потому что я видел его эмоции в подтрибунном помещении. Для меня было ужасно тяжело видеть такой образ. Это был момент, когда он понял, что его мечта выиграть чемпионат мира для своей страны рухнула. Мы все были проходили через этап завершения карьеры, но он один из величайших, если не величайший игрок всех времен. Было ужасно видеть его таким. У него была тяжелая пара месяцев», — цитирует Sky Sports Невилла.

На ЧМ-2022 Роналду принял участие в пяти матчах и отметился одним забитым голом.

14 декабря сборная Марокко встретится в полуфинале с Францией. Начало — в 22:00 (мск).

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Гари Невилл
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