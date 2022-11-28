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Сегодня, 08:15

Защитник Испании Жорди Альба остался доволен матчем с Германией

Алина Савинова
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Защитник сборной Испании Жорди Альба поделился мыслями после матча второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 с Германией (1:1).

«Это была сбалансированная игра, так как обе команды доминировали. В первом тайме у нас были хорошие шансы забить, и в конце концов гол был забит Моратой.

Теперь нужно думать о победе над Японией. Мы все еще уверены в себе. Была проделана хорошая работа, и необходимо этому следовать. Теперь нужно сыграть третью игру и выиграть ее, чтобы выйти в качестве победителей группы", — сказал Альба.

Испания набрала 4 очка и возглавляет турнирную таблицу группу E. В третьем туре команда сыграет против Японии. Матч пройдет 1 декабря.

Источник: https://www.barcablaugranes.com/2022/11/28/23481049/jordi-alba-says-spain-did-a-good-job-against-germany-at-world-cup-2022
Жорди Альба
Чемпионат мира по футболу
Сборная Испании по футболу
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