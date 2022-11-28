Защитник Испании Жорди Альба остался доволен матчем с Германией

Защитник сборной Испании Жорди Альба поделился мыслями после матча второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 с Германией (1:1).

«Это была сбалансированная игра, так как обе команды доминировали. В первом тайме у нас были хорошие шансы забить, и в конце концов гол был забит Моратой.

Теперь нужно думать о победе над Японией. Мы все еще уверены в себе. Была проделана хорошая работа, и необходимо этому следовать. Теперь нужно сыграть третью игру и выиграть ее, чтобы выйти в качестве победителей группы", — сказал Альба.

Испания набрала 4 очка и возглавляет турнирную таблицу группу E. В третьем туре команда сыграет против Японии. Матч пройдет 1 декабря.