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Сегодня, 12:32

Юранович не сможет помочь Хорватии в матче за третье место на ЧМ-2022

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник сборной Хорватии Йосип Юранович не сыграет в матче за третье место на ЧМ-2022 против Марокко из-за травмы, сообщает журналист Фабрицио Романо.

27-летний хорват получил повреждение икроножной мышцы в матче 1/2 финала мирового первенства против Аргентины (0:3). На полное восстановление игроку потребуется от 8 до 10 дней.

Сборная Хорватии сыграет в матче за третье место против Марокко завтра, 17 декабря, начало — 18.00 мск.

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Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Марокко по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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