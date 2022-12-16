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Колосков: «Хочется, чтобы Месси выиграл ЧМ-2022»

Виталий Косик
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.

«Болеть и переживать я ни за кого не буду. России там нет. Желание есть, чтобы Месси получил золотую медаль чемпионата мира и закончил выступление за сборную, по крайней мере, на такой позитивной ноте. Вряд ли он будет способен помочь сборной еще через четыре года. Хотелось бы, чтобы Аргентина выиграла, а Месси закончил карьеру с золотой медалью чемпионата мира. Но это просто мое желание. Не то что я не люблю Францию или люблю Аргентину. Просто хочется, чтобы человек с такой выдающейся игрой имел в своей коллекции золотую медаль», — приводит слова Колоскова Metaratings.ru.

Финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией пройдет на главном стадионе турнира — арене «Лусаил» 18 декабря, начало — 18.00 мск.

18.12.2022 | Аргентина — Франция

Источник: https://metaratings.ru/news/koloskov-khochetsya-chtoby-argentina-vyigrala-a-messi-zakonchil-kareru-s-zolotoy-medalyu-chm-1440474/
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Вячеслав Колосков
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