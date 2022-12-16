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Кобелев: «Франция — фаворит финала? Вы видели скамейку сборной Аргентины?»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022, где встретятся сборные Аргентины и Франции.

«У каждой команды есть лидер: у Франции — Мбаппе, у Аргентины — Месси. Конечно, вокруг них другие футболисты, и нельзя сказать, что только от двоих все зависит. Обе команды ровно прошли чемпионат, заслуженно оказались в финале. Но финал — такая вещь, может случиться что угодно. Франция — фаворит в матче? А вы видели, какие ребята сидят на скамейке Аргентины? Там Дибала, Ди Мария, Лаутаро Мартинес — игроки «Ромы», «ПСЖ», «Интера». О чем мы говорим? Поэтому шансы команд — равные. И даже сложно представить, как будет построена игра», — цитирует Кобелева «РБ Спорт».

Сборная Франции сыграет против Аргентины в финале ЧМ-2022 18 декабря, начало — 18.00 мск.

18.12.2022 | Аргентина — Франция

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kobelev-frantsiya-favorit-finala-posmotrite-kto-na-skamejke-u-argentiny/
Андрей Кобелев (футбол)
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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