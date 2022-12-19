Чанов — о словах Эмилиано Мартинеса в адрес Мбаппе: «Мягко говоря, не хватает разума»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал поведение вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса в финале ЧМ-2022 против Франции (3:3, 4:2 — по пен.).

Во время празднования победы в раздевалке он призвал почтить минутой молчания старания нападающего французской команды Килиана Мбаппе, который отметился хет-триком в этом матче и был признан лучшим бомбардиром ЧМ-2022.

«Я считаю, что это очень некорректно. Больше и сказать даже нечего. Я считаю, что это эмоции, которые просто выплеснулись и перекрыли разум. Проходит время и все те, кто был на первых рубежах будут уходить, а новые — появляться. И Мбаппе один из этих футболистов. Я не знаю, почему он это сказал. Матч закончился победой здесь иной раз эмоции перехлестывают. И я думаю, что он как раз попал под это. Мне кажется, что всегда надо стараться сохранять спокойствие. У каждого человека свой характер, кто-то более импульсивный. Здесь вот где-то не хватает, мягко говоря, разума. Я считаю, что это все-таки неправильно», — приводит слова Чанова «Спорт День за Днем».

Чемпионат мира-2022 проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентины не выигрывала чемпионат мира 36 лет. Они шесть раз играли в финалах мирового первенства и в третий раз стали победителем турнира. Ранее аргентинцы выигрывали этот трофей в 1978 и 1986 годах.