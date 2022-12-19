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Голкипер сборной Аргентины в раздевалке призвал почтить минутой молчания старания Мбаппе в финале ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес совершил провокационной жест после завершения финала ЧМ-2022 против Франции (3:3, 4:2 — по пенальти), сообщает RMC Sport.

Во время празднования победы в раздевалке он призвал почтить минутой молчания старания нападающего французской команды Килиана Мбаппе.

Форвард, который стал лучшим бомбардиром турнира в Катаре, в финале оформил хет-трик.

Напомним, что Эмилиано Мартинесу ранее не понравились комментарии, сделанные Килианом Мбаппе в мае, когда нападающий заявил, что Аргентина не встречала достаточно хороших команд в отборе в Южной Америке.

«Он недостаточно разбирается в футболе», — сказал тогда голкипер на критику Мбаппе.

Килиан Мбаппе
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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