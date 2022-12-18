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Мбаппе сделал второй хет-трик в истории финалов чемпионата мира

Иван Торопцев
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сделал хет-трик в финале ЧМ-2022 против Аргентины.

Форвард забил два гола с игры и один — с пенальти.

Он стал вторым футболистом в истории, которому удалось забить три мяча в финале чемпионата мира. До него хет-трик в финале мирового первенства делал англичанин Джефф Херст в 1966 году. Тогда Англия победила ФРГ (4:2 доп. вр.).

Также Мбаппе стал первым футболистом в истории, которому удалось забить 4 гола в финалах чемпионатов мира. Еще один мяч он забивал в 2018 году против Хорватии (4:2).

ЧМ&nbsp;2022, финал Аргентина&nbsp;&mdash; Франция. Мбаппе сделал хет-трик в финале ЧМ! Аргентина — Франция — 3:3. Онлайн-трансляция финала
Чемпионат мира. Финал
18 дек, 18:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
3:3
Франция

Килиан Мбаппе
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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