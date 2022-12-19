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Французский журналист — о финале ЧМ-2022: «Мы были полным отстоем на протяжении 80 минут»

Французский журналист высказался о поражении Франции от Аргентины в финале ЧМ-2022
Анна Горшкова
Корреспондент
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Кристофер Ру, французский журналист «Nice-Matin» высказался о поражении Франции от Аргентины (3:3, 2:4 по пенальти) в финале ЧМ-2022.

«Мы прошли через все возможные эмоции в этом финале. Это было настоящее безумие. У Франции была отличная реакция на два пропущенных гола и фантастический камбэк. Мбаппе — настоящий супермен, который в нужный момент показал себя лидером и вытащил, казалось бы, безнадежный матч. Но в то же время мы были полным отстоем на протяжении 80 минут. Нельзя сказать, что Аргентина не заслужила своей победы», — приводит слова Ру Sport24.

23-летний форвард Килиан Мбаппе провел за сборную Франции 7 матчей на ЧМ-2022 и забил 8 голов, став лучшим бомбардиром турнира.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали этот трофей в 1978 и 1986 годах.

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Источник: Sport24
Килиан Мбаппе
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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