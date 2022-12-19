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Сегодня, 15:53

Кержаков назвал сборную Марокко открытием чемпионата мира в Катаре

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков в комментарии для «СЭ» назвал главное открытие чемпионата мира в Катаре.

«Мне очень понравился Мусиала, но сборная Германии, к сожалению из группы не вышла. Он был игроком открытия, мог бы намного ярче себя проявить, если бы у него были матчи плей-офф. Если говорить о команде, то буду солидарен со многими, если скажу, что это сборная Марокко. Команда заслужено дошла до полуфинала. Мне очень понравилось их качество игры, как они выдерживали структурно практически весь матч. Не смотря на то, что играли практически всегда вторым номером, но очень здорово оборонялись и играли в атаку», — сказал Кержаков «СЭ».

Чемпионат мира в Катаре завершился 18 декабря. Сборная Аргентины в финале обыграла Францию в серии пенальти (3:3, 4:2).

Александр Кержаков
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