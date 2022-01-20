«ВТБ Арена» не получала от РФС запрос на проведение матчей стыков ЧМ-2022

В пресс-службе «ВТБ Арены» прокомментировали корреспонденту «СЭ» информацию о возможном переносе игр сборной России стыкового турнира ЧМ-2022 на домашний стадион «Динамо». Планируется, что матчи пройдут на «Лужниках».

«На данный момент мы не получали от представителей РФС запрос на проведение стыковых матчей чемпионата мира», — сказали в пресс-службе арены «СЭ».

24 марта сборная России проведет полуфинальный стыковой матч за право попадания на ЧМ-2022 с командой Польши. Победитель матча 29 марта в финале сыграет с победителем пары Швеция — Чехия.

ЧМ-2022 по футболу в Катаре пройдет с 21 ноября 2022 по 18 декабря 2022 года.