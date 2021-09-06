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Вильмар Барриос избежал удаления за удар в лицо соперника в матче с Парагваем

12:25
Вильмар Барриос избежал удаления за удар в лицо соперника.
Вильмар Барриос избежал удаления за удар в лицо соперника.
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Колумбия сыграла вничью с Парагваем (1:1) в выездном матче отборочного раунда ЧМ-2022.

В концовке первого тайма колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос избежал удаления за удар парагвайца Анхеля Ромеро. Колумбиец рукой ударил соперника в лицо, эффектно оттолкнувшись от газона.

Главный арбитр встречи бразилец Рафаэл Клаус показал Барриосу красную карточку, но после просмотра ВАР изменил свое решение и ограничился горчичником.

Вильмар Барриос не смог отметиться результативными действиями в этой встрече и был заменен на 79-й минуте.

Дополнительная информация:

https://www.ole.com.ar/futbol-internacional/eliminatorias/wilmar-barrios-angel-romero_0_Qvr76dXw7.html

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Александр Кравченко все материалы автора

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