Вильмар Барриос избежал удаления за удар в лицо соперника в матче с Парагваем

Колумбия сыграла вничью с Парагваем (1:1) в выездном матче отборочного раунда ЧМ-2022.

В концовке первого тайма колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос избежал удаления за удар парагвайца Анхеля Ромеро. Колумбиец рукой ударил соперника в лицо, эффектно оттолкнувшись от газона.

Главный арбитр встречи бразилец Рафаэл Клаус показал Барриосу красную карточку, но после просмотра ВАР изменил свое решение и ограничился горчичником.

Вильмар Барриос не смог отметиться результативными действиями в этой встрече и был заменен на 79-й минуте.