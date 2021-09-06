Бывший защитник московского «Динамо» и сборной России Александр Точилин прокомментировал отмену матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 между Бразилией и Аргентиной.

«То, что произошло, — вопиющий случай. У полиции было предостаточно времени до игры разобраться с нарушителями карантина. Я не являюсь участником событий, мне тяжело говорить, что мотивировало их действовать, когда уже игра началась. Но это резонанс и, конечно, неоднозначная ситуация.

Возможно, это даже определенная провокация была. Это все могло решиться намного раньше. Все это очень странно, но, видимо, кому-то это было нужно. Кому — думаю, в ближайшее время мы все узнаем", — приводит слова Точилина «Газета.Ru».

5 сентября матч Бразилия — Аргентина был прерван из-за появления на поле полицейских. После этого аргентинцы в полном составе ушли с поля.

Работники правоохранительных органов хотели задержать четырех аргентинских футболистов из-за нарушения мер по защите от коронавируса: Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндию, Кристиана Ромеро и Джовани Ло Чельсо. Все они выступают в чемпионате Англии.