Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 12:24

Ван Бастен — об игре ван Дейка на ЧМ-2022: «Он только говорит и мало делает»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший нападающий сборной Нидерландов Марко ван Бастен высказался об игре защитника национальной команды Вирджила ван Дейка на чемпионате мира-2022. Нидерланды сыграли вничью во втором матче группового тунира против сборной Эквадора (1:1)

«Он просто ждал и смотрел, как Валенсия забивает. На что он смотрит? Он должен проявить инициативу, и он не берет на себя роль лидера. Он только говорит и мало делает. Ван Дейк должен взять на себя больше ответственности, потому что страдают все остальные игроки. Он должен быть лидером на поле. Он слишком медлителен и пасует только Натану Аке или Юрриену Тимберу. Он должен взять на себя гораздо больше ответственности. Я часто критикую ван Дейка, хотя он очень хороший игрок. Пусть он отпасует вперед хотя бы один раз», — заявил бывший форвард в эфире телеканала NOS.

Чемпионат мира-2022 в Катаре завершится 18 декабря. Сборная Нидерландов играет в группе А против Сенегала, Эквадора и Катара. По итогам двух туров Нидерланды занимают первое место набрав 4 очка за два матча. Следующая встреча команды пройдет против хозяев мирового первенства — сборной Катара 29 ноября, начало — 18.00 мск.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
Вирджил ван Дейк
Марко ван Бастен
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Нидерландов по футболу
2
Читайте также
Лионель Месси сравнялся с Диего Марадоной по количеству матчей на чемпионате мира
Дания пошла против ФИФА из-за скандалов на ЧМ и призывает Европу к бойкоту
Визит Лаврова в Минск отложили в связи со смертью Макея
В Польше сообщили о нежелании украинских беженцев съезжать из отеля
NYT: большинство стран НАТО исчерпали возможности для поставок вооружений на Украину
Как спасают деревья в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
ЧМ-2022: матч дня Испания — Германия, Хорватия против Канады. Онлайн-трансляция 27 ноября
Месси показал величие в матче с Мексикой. Вот еще 5 случаев, когда Лео спасал Аргентину
Фанаты сборных Аргентины и Мексики устроили массовую драку во время матча ЧМ-2022
Япония — Коста-Рика: автор победного гола в ворота немцев Асано остался в запасе
Дзюба заявил, что не смотрит ЧМ-2022 в Катаре: «А что, уже началось, что ли?»
Япония — Коста-Рика: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата мира-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фанаты сборных Аргентины и Мексики устроили массовую драку во время матча ЧМ-2022

Невин: «Если бы его звали не Гарет Бэйл, то его бы сняли со следующего матча»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости