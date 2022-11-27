Фанаты сборных Аргентины и Мексики устроили массовую драку во время матча ЧМ-2022

В субботу, 26 ноября, во время матча второго круга ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Мексики фанаты команд устроили потасовку.

На трибунах стадиона «Лусаил Айконик» болельщики устроили массовую драку.

В составе аргентинцев голами отметились Энцо Фернандес и Лионель Месси.

После двух туров группу возглавляют поляки, в активе которых 4 очка. Аргентинцы (3 очка) располагаются на втором месте. Следом идут сборные Саудовской Аравии (3) и Мексики (1).

В заключительном туре аргентинцы встретятся с полякам, а сборная Мексики сыграет против команды Саудовской Аравии. Обе игры пройдет 30 ноября.