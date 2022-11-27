Фанаты сборных Аргентины и Мексики устроили массовую драку во время матча ЧМ-2022
В субботу, 26 ноября, во время матча второго круга ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Мексики фанаты команд устроили потасовку.
На трибунах стадиона «Лусаил Айконик» болельщики устроили массовую драку.
В составе аргентинцев голами отметились Энцо Фернандес и Лионель Месси.
После двух туров группу возглавляют поляки, в активе которых 4 очка. Аргентинцы (3 очка) располагаются на втором месте. Следом идут сборные Саудовской Аравии (3) и Мексики (1).
В заключительном туре аргентинцы встретятся с полякам, а сборная Мексики сыграет против команды Саудовской Аравии. Обе игры пройдет 30 ноября.
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