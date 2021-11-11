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Валуев — о победе сборной России: «Карпин — молодец! Нужно сохранить настрой!»

Николай Валуев назвал разгром Кипра хорошим знаком перед Хорватией
22:21
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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал «СЭ» домашнюю победу сборной России над сборной Кипра (6:0) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

«Молодцы. Главное не сбрасывать настрой. Карпин — молодец. Понравилось, что наши забили шесть голов. С Хорватией все будет гораздо сложнее, там может применяться совершенно другая тактика. Нужно сохранить настрой. Такая победа — хороший знак перед хорватами. Это предаст сборной заряда, уверенности и бодрости. Это важно, это понадобится», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Россия набрала 22 очка и лидирует в группе А. У Хорватии 17 очков, второе место и матч в запасе.

В следующем туре Россия на выезде сыграет с Хорватией. Матч состоится 14 ноября. Начало в 17.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры