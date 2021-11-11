Валуев — о победе сборной России: «Карпин — молодец! Нужно сохранить настрой!»
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал «СЭ» домашнюю победу сборной России над сборной Кипра (6:0) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.
«Молодцы. Главное не сбрасывать настрой. Карпин — молодец. Понравилось, что наши забили шесть голов. С Хорватией все будет гораздо сложнее, там может применяться совершенно другая тактика. Нужно сохранить настрой. Такая победа — хороший знак перед хорватами. Это предаст сборной заряда, уверенности и бодрости. Это важно, это понадобится», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.
Россия набрала 22 очка и лидирует в группе А. У Хорватии 17 очков, второе место и матч в запасе.
В следующем туре Россия на выезде сыграет с Хорватией. Матч состоится 14 ноября. Начало в 17.00 по московскому времени.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю