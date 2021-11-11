Крупнее Россия побеждала только карликов
Домашняя победа над Кипром со счетом 6:0 оказалась одной из самых крупных в истории сборной России. До киприотов по шесть безответных мячей получали от нашей команды Финляндия, Казахстан и Андорра, больше — Лихтенштейн и Сан-Марино (причем дважды). Рекорд сборной был установлен летом 2019 года в Саранске, где команда Станислава Черчесова девять раз огорчила санмаринцев.
Самые крупные победы сборной России:
|
Дата
|
Главный тренер
|
Турнир
|
Соперник
|
Счет
|
Разность
|
08.06.2019
|
Станислав Черчесов
|
ОЧЕ
|
Сан-Марино (д)
|
9:0
|
+9
|
07.06.1995
|
Олег Романцев
|
ОЧЕ
|
Сан-Марино (г)
|
7:0
|
+7
|
08.09.2015
|
Леонид Слуцкий
|
ОЧЕ
|
Лихтенштейн (г)
|
7:0
|
+7
|
16.08.1995
|
Олег Романцев
|
ОЧЕ
|
Финляндия (г)
|
6:0
|
+6
|
23.05.2008
|
Гус Хиддинк
|
ТМ
|
Казахстан (д)
|
6:0
|
+6
|
11.10.2011
|
Дик Адвокат
|
ОЧЕ
|
Андорра (д)
|
6:0
|
+6
|
11.11.2021
|
Валерий Карпин
|
ОЧМ
|
Кипр (д)
|
6:0
|
+6
Кипр — очень удобный соперник для сборных СССР и России. В 11 матчах с островитянами было одержано 10 побед (в шести случаях — крупных) и допущена лишь одна потеря очков при фантастической разности голов — 36-3. Правда, те самые 1:1 в Паралимни стоили команде Бориса Игнатьева попадания на ЧМ-1998, а Валерию Карпину и Александру Мостовому — вызовов в команду длиной на полтора года.
Матчи сборной СССР/России против Кипра:
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Счет
|
Голы
|
15.11.1970
|
ОЧЕ
|
Никосия
|
3:1
|
Колотов, Еврюжихин, Шевченко — Хараламбус
|
07.06.1971
|
ОЧЕ
|
Москва
|
6:1
|
Федотов-2, Еврюжихин-2, Колотов, Банишевский — Михаил
|
29.05.1991
|
ОЧЕ
|
Москва
|
4:0
|
Мостовой, Михайличенко, Корнеев, Алейников
|
13.11.1991
|
ОЧЕ
|
Ларнака
|
3:0
|
Протасов, Юран, Канчельскис
|
01.09.1996
|
ОЧМ
|
Москва
|
4:0
|
Никифоров-2, Колыванов, Бесчастных
|
29.03.1997
|
ОЧМ
|
Паралимни
|
1:1
|
Симутенков — Гогич
|
12.02.2003
|
ТМ
|
Лимассол
|
1:0
|
Хохлов
|
11.06.2019
|
ОЧЕ
|
Нижний Новгород
|
1:0
|
Ионов
|
13.10.2019
|
ОЧЕ
|
Никосия
|
5:0
|
Черышев-2, Оздоев, Дзюба, Головин
|
04.09.2021
|
ОЧМ
|
Никосия
|
2:0
|
Ерохин, Жемалетдинов
|
11.11.2021
|
ОЧМ
|
Санкт-Петербург
|
6:0
|
Ерохин-2, Смолов, Мостовой, Сутормин, Заболотный
Итого: +10=1-0, мячи 36-3.
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