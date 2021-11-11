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Крупнее Россия побеждала только карликов

22:20
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Домашняя победа над Кипром со счетом 6:0 оказалась одной из самых крупных в истории сборной России. До киприотов по шесть безответных мячей получали от нашей команды Финляндия, Казахстан и Андорра, больше — Лихтенштейн и Сан-Марино (причем дважды). Рекорд сборной был установлен летом 2019 года в Саранске, где команда Станислава Черчесова девять раз огорчила санмаринцев.

Самые крупные победы сборной России:

Дата

Главный тренер

Турнир

Соперник

Счет

Разность

08.06.2019

Станислав Черчесов

ОЧЕ

Сан-Марино (д)

9:0

+9

07.06.1995

Олег Романцев

ОЧЕ

Сан-Марино (г)

7:0

+7

08.09.2015

Леонид Слуцкий

ОЧЕ

Лихтенштейн (г)

7:0

+7

16.08.1995

Олег Романцев

ОЧЕ

Финляндия (г)

6:0

+6

23.05.2008

Гус Хиддинк

ТМ

Казахстан (д)

6:0

+6

11.10.2011

Дик Адвокат

ОЧЕ

Андорра (д)

6:0

+6

11.11.2021

Валерий Карпин

ОЧМ

Кипр (д)

6:0

+6

Кипр — очень удобный соперник для сборных СССР и России. В 11 матчах с островитянами было одержано 10 побед (в шести случаях — крупных) и допущена лишь одна потеря очков при фантастической разности голов — 36-3. Правда, те самые 1:1 в Паралимни стоили команде Бориса Игнатьева попадания на ЧМ-1998, а Валерию Карпину и Александру Мостовому — вызовов в команду длиной на полтора года.

Матчи сборной СССР/России против Кипра:

Дата

Турнир

Город

Счет

Голы

15.11.1970

ОЧЕ

Никосия

3:1

Колотов, Еврюжихин, Шевченко — Хараламбус

07.06.1971

ОЧЕ

Москва

6:1

Федотов-2, Еврюжихин-2, Колотов, Банишевский — Михаил

29.05.1991

ОЧЕ

Москва

4:0

Мостовой, Михайличенко, Корнеев, Алейников

13.11.1991

ОЧЕ

Ларнака

3:0

Протасов, Юран, Канчельскис

01.09.1996

ОЧМ

Москва

4:0

Никифоров-2, Колыванов, Бесчастных

29.03.1997

ОЧМ

Паралимни

1:1

Симутенков — Гогич

12.02.2003

ТМ

Лимассол

1:0

Хохлов

11.06.2019

ОЧЕ

Нижний Новгород

1:0

Ионов

13.10.2019

ОЧЕ

Никосия

5:0

Черышев-2, Оздоев, Дзюба, Головин

04.09.2021

ОЧМ

Никосия

2:0

Ерохин, Жемалетдинов

11.11.2021

ОЧМ

Санкт-Петербург

6:0

Ерохин-2, Смолов, Мостовой, Сутормин, Заболотный

Итого: +10=1-0, мячи 36-3.

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Кирилл Бурдаков все материалы автора
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