Крупнее Россия побеждала только карликов

Домашняя победа над Кипром со счетом 6:0 оказалась одной из самых крупных в истории сборной России. До киприотов по шесть безответных мячей получали от нашей команды Финляндия, Казахстан и Андорра, больше — Лихтенштейн и Сан-Марино (причем дважды). Рекорд сборной был установлен летом 2019 года в Саранске, где команда Станислава Черчесова девять раз огорчила санмаринцев.

Самые крупные победы сборной России:

Дата Главный тренер Турнир Соперник Счет Разность 08.06.2019 Станислав Черчесов ОЧЕ Сан-Марино (д) 9:0 +9 07.06.1995 Олег Романцев ОЧЕ Сан-Марино (г) 7:0 +7 08.09.2015 Леонид Слуцкий ОЧЕ Лихтенштейн (г) 7:0 +7 16.08.1995 Олег Романцев ОЧЕ Финляндия (г) 6:0 +6 23.05.2008 Гус Хиддинк ТМ Казахстан (д) 6:0 +6 11.10.2011 Дик Адвокат ОЧЕ Андорра (д) 6:0 +6 11.11.2021 Валерий Карпин ОЧМ Кипр (д) 6:0 +6

Кипр — очень удобный соперник для сборных СССР и России. В 11 матчах с островитянами было одержано 10 побед (в шести случаях — крупных) и допущена лишь одна потеря очков при фантастической разности голов — 36-3. Правда, те самые 1:1 в Паралимни стоили команде Бориса Игнатьева попадания на ЧМ-1998, а Валерию Карпину и Александру Мостовому — вызовов в команду длиной на полтора года.

Матчи сборной СССР/России против Кипра:

Дата Турнир Город Счет Голы 15.11.1970 ОЧЕ Никосия 3:1 Колотов, Еврюжихин, Шевченко — Хараламбус 07.06.1971 ОЧЕ Москва 6:1 Федотов-2, Еврюжихин-2, Колотов, Банишевский — Михаил 29.05.1991 ОЧЕ Москва 4:0 Мостовой, Михайличенко, Корнеев, Алейников 13.11.1991 ОЧЕ Ларнака 3:0 Протасов, Юран, Канчельскис 01.09.1996 ОЧМ Москва 4:0 Никифоров-2, Колыванов, Бесчастных 29.03.1997 ОЧМ Паралимни 1:1 Симутенков — Гогич 12.02.2003 ТМ Лимассол 1:0 Хохлов 11.06.2019 ОЧЕ Нижний Новгород 1:0 Ионов 13.10.2019 ОЧЕ Никосия 5:0 Черышев-2, Оздоев, Дзюба, Головин 04.09.2021 ОЧМ Никосия 2:0 Ерохин, Жемалетдинов 11.11.2021 ОЧМ Санкт-Петербург 6:0 Ерохин-2, Смолов, Мостовой, Сутормин, Заболотный

Итого: +10=1-0, мячи 36-3.