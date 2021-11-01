В «Урале» назвали причину отсутствия Адамова в итоговом составе сборной России
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал «СЭ» отсутствие защитника Арсена Адамова в окончательном списке футболистов сборной России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (11 ноября, дома) и Хорватии (14 ноября, в гостях).
«Человек простыл немного. Вчера тренеры приехали его смотреть, а его не было из-за болезни. Адамов готов играть в сборной, думаю, что он посильнее некоторых наших защитников. Но это тренерское решение, я, наоборот, доволен, что он здесь выздоровеет, простуда, и поедет с нами на сборы, будет готовиться к заключительным матчам первого круга. Конечно, хочется, чтобы он играл, у него есть еще время, молодой парень, так что все у него впереди», — сказал Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.
Ранее Арсен Адамов попал в расширенный список сборной России по футболу на матчи квалификации ЧМ-2022 в ноябре. В этом сезоне защитник сыграл 12 матчей за «Урал».
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