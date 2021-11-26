«В ожидании жеребьевки». Карпин выложил фото из качалки
Главный тренер сборной России Валерий Карпин показал, как снимает стресс перед жеребьевкой стыковых матчей отборочного турнира ЧМ-2022. Он выложил фото из тренажерного зала.
«В ожидании жеребьевки», — подписал пост тренер.
Напомним, что даты полуфиналов — 24 и 25 марта, финалов — 28 и 29 марта.
Финальный турнир чемпионата мира в Катаре запланирован на конец 2022 года и должен пройти с 21 ноября по 18 декабря.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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