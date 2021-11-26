Семак высказался о потенциальных соперниках сборной России в стыковом турнире ЧМ-2022

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кого считает оптимальными соперниками для сборной России в стыковом турнире чемпионата мира 2022 года.

«Думаю, большой разницы нет, — приводит слова Семака официальный сайте петербургского клуба. — Со всеми командами, которые могут попасть сборной России, можно играть. Большое подспорье, что первый матч состоится дома. Многое будет зависеть от того, кто достанется во втором раунде и где пройдет встреча».

Также тренер высказался о новом регламента, согласно которому фаворит может провести две встречи дома.

«Это жребий. Думаю, что по своей сути формат неплохой, но с домашними и выездными матчами есть вопросы. Наверное, было бы справедливо, если бы второй или вообще оба раунда проходил в два встречи. Так было бы более справедливо, но в календаре национальных команд, судя по всему, окон для такого формата недостаточно, поэтому решили идти именно этим путем», — сказал он.

Жеребьевка стыкового турнира состоится сегодня, 26 ноября. Сборная России попала в число «сеяных» команд. В первом раунде россияне сыграют с Австрией, Польшей, Македонией, Турцией или Чехией. Полуфинальные матчи пройдут с 24 по 25 марта 2022 года, финальные — с 28 по 29 марта.