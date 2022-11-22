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Сегодня, 21:05

В матче Дании и Туниса был установлен рекорд чемпионатов мира по угловым ударам

Анна Горшкова
Корреспондент
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В матче чемпионата мира-2022 между сборными Дании и Туниса (0:0) зафиксирован рекорд турнира по угловым ударам.

Как сообщает Opta, 15 из 24 ударов по воротам в игре этих команд были нанесены с угловых. Это рекордный показатель в одном матче чемпионата мира (статистика ведется с 1966 года).

Нулевая ничья в матче Дания — Тунис стала первой на чемпионате мира в Катаре.

Следующий матч тунисцы проведут 26 ноября против Австралии (13.00 мск), а датчане в этот же день сыграют с Францией (19.00 мск).

Источник: Opta
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Дании по футболу
Сборная Туниса по футболу
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