Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 21:03

Франция — Австралия: Гризманн, Мбаппе и Жиру выйдут в стартовом составе

Сборные Франции и Австралии назвали стартовые составы на матч ЧМ-2022
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Сборная Франции стартует на группового этапе чемпионата мира-2022 в Катаре матчем против Австралии. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Франция: Льорис, Павар, Конате, Упамекано, Л.Эрнандес, Тчуамени, Рабьо, Дембеле, Гризманн, Мбаппе, Жиру.

Австралия: Райан, Аткинсон, Роулз, Бехич, Суттар, Муй, Макгри, Ирвайн, Леки, Льюк, Гудвин.

Напомним, ранее в группе D Дания и Тунис сыграли вничью со счетом 0:0.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Чемпионат мира по футболу
Сборная Австралии по футболу
Сборная Франции по футболу
1
Читайте также
«К концу жизни он остался ни с чем. Это ужаснуло». Драма советского арбитра, судившего финал ЧМ
Саудиты сошли с ума от победы над Аргентиной: слезы радости и издевательства над Месси
Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии на ЧМ-2022 в Катаре
Дуда в беседе с пранкерами признался в нежелании воевать с Россией
Сообщается о ликвидации одного из расстрелявших российских военнопленных в Макеевке
Как стать волонтером
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Левандовски провалил старт ЧМ. Из-за него Польша лишилась важной победы
Крыховяк прокомментировал ничью Польши с Мексикой на ЧМ-2022
ЧМ-2022: Аргентина проиграла Саудовской Аравии и две нулевые ничьи. Онлайн-трансляция матчей 22 ноября
ЧМ-2022, турнирная таблица группы C: Аргентина — последняя, лидирует Саудовская Аравия
В матче Дании и Туниса был установлен рекорд чемпионатов мира по угловым ударам
Модрич не исключил, что может завершить карьеру, если выиграет чемпионат мира-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЧМ-2022: расписание и результаты игрового дня 22 ноября

В матче Дании и Туниса был установлен рекорд чемпионатов мира по угловым ударам
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости