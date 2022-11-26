Рядом со стадионом «Лусаил» возник пожар. Сегодня Аргентина сыграет там с Мексикой на ЧМ-2022

В Катаре рядом со стадионом «Лусаил» возник пожар перед матчем ЧМ-2022 Аргентина — Мексика

Рядом со стадионом «Лусаил» в Катаре возник пожар.

Возгорание произошло в нескольких километрах от стадиона в здании на острове Кетайфан. По сообщениям местного МВД, пожар взят под контроль, пострадавших нет.

Стадион «Лусаил» принимает матчи ЧМ-2022. Сегодня, 26 ноября на нем состоится матч группы C Аргентина — Мексика. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Всего арена примет 10 матчей чемпионата мира, в том числе — финал, который состоится 18 декабря. Вместимость стадиона составляет 80 тысяч человек.

ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.