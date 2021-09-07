В Госдуме ожидают от футболистов сборной России более серьезного настроя на матч с Мальтой

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказался о предстоящем матче квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Мальты, который пройдет 7 сентября на «Открытие Банк Арене» в Москве.

«Мы должны относиться ответственно к любому сопернику, даже к самому слабому. Сегодня оппонент сборной России серьезнее, чем Кипр, жду другой настрой от наших футболистов. Ощущаю, что мы победим сегодня Мальту. Хотелось бы, чтобы всухую», — сказал Милонов в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Начало матча Россия — Мальта — в 21.45 (мск). Трансляция на РЕН ТВ стартует в 21.35.