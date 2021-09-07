«ПСЖ» хочет использовать Месси для продвижения чемпионата мира в Катаре

«ПСЖ» хочет стать организатором зимнего мини-турнира на время Рождественской паузы, который, предположительно, проведут в Катаре, где затем через год будет проводиться чемпионат мира-2022, сообщает L'Equipe.

Поскольку «ПСЖ» обеспечил себе несколько статусных подписаний в текущее межсезонье, среди которых особняком стоит фигура аргентинского нападающего Лионеля Месси, то у французского клуба есть планы использовать мнение известного на весь мир игрока ради продвижения домашнего для владельцев бренда мундиаля.

При этом, парижане намерены поднять популярность не только бренда Катара, но и собственной организации, что может принести для них внушительную прибыль в экономически развитом регионе.