Узбекский судья Ирматов объяснил, почему не стал идти на рекорд и судить четвертый чемпионат мира в карьере

Знаменитый футбольный судья из Узбекистана, рекордсмен чемпионатов мира (11 матчей), а ныне первый вице-президент футбольной ассоциации страны Равшан Ирматов в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру объяснил, почему не стал идти на рекорд и обслуживать четвертый чемпионат мира в карьере, чего не удавалось ни одному рефери.

— Не поверю, что у вас не было желания работать на ЧМ-2022. Тем более что, во-первых, вы вписывались по возрасту, а во-вторых, никто в истории еще не судил на четырех чемпионатах мира.

— Да, после чемпионата мира в России передо мной следующая цель — Катар. По возрасту и опыту я подходил. Начал готовиться, в 2019 году обслужил пять матчей чемпионата Азии (который тоже проводится раз в четыре года), включая финал. А если ты номер один в Азии, то точно попадешь на мировое первенство. Лицензию на ЧМ-2022 тем турниром я практически завоевал, просто надо было поддерживать уровень.

Но тут последовало предложение внести свой вклад в развитие нашего, узбекского футбола. Это большая ответственность. С учетом моего патриотизма принять решение было сложно. На одной чаше весов лежали моя карьера и очередной чемпионат мира, на другой — развитие узбекского футбола, где предстояло провести большой объем работы. И любовь к своей стране перевесила личные задачи.

— Мне все говорят, что на чемпионатах мира за вас вся страна болела.

— Да, во время чемпионатов мира говорили, что Узбекистан — единственная страна, которая болеет за судью! (Смеется.) Тем не менее посоветовавшись со своими учителями и у нас, и за рубежом, решил принять предложение нашей футбольной общественности. На международной арене у меня уже были определенные достижения, а тут возник момент, когда оказался необходим в своей стране.

— Совмещать две эти роли нельзя было?

— Нет. Если работаешь в национальной федерации футбола, то не можешь обслуживать международные матчи, поскольку это конфликт интересов. Вначале думал, что такое возможно, но увы.