Футбольный судья Равшан Ирматов объяснил секрет своего рекорда по числу отработанных матчей чемпионата мира

Знаменитый футбольный судья из Узбекистана, рекордсмен чемпионатов мира (11 матчей), а ныне первый вице-президент футбольной ассоциации страны Равшан Ирматов в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру объяснил секрет своего рекорда.

— У вас в 11 матчах финальных стадий ЧМ — ноль пенальти и одна красная карточка.

— Я давал играть и всегда старался быть последовательным. То, что свистел в центре, свистел и в штрафной. Легкие фолы не фиксировал практически нигде.

— Видите ли связь между аккуратностью ваших решений и тем, что вы отсудили так много матчей на чемпионатах мира? Не махали шашкой направо-налево — и претензий к вам не было.

— Судья не должен быть героем матча. Его задача — оказывать качественный сервис футбольным командам. Если о вас после игры не говорят — значит, вы хорошо отсудили. Никто судью хвалить не будет. Обычно арбитру приходится выносить решения в среднем по 200 игровым эпизодам за матч. Если он допустил хоть одну серьезную ошибку, все будут говорить именно про нее и забудут про 199 моментов, где он поступил правильно. Поэтому я старался всегда быть близко к эпизоду, очень много передвигался, выбирал правильную позицию, старался читать игру и мысли футболистов.

— Вашим словам: «Очень много передвигался» есть подтверждение от Карасева: «На таких соревнованиях, как чемпионаты мира, работают не былые заслуги, а первый матч. Никто не ожидал, что Равшан Ирматов отсудит столько игр, пройдет путь от матча-открытия до полуфинала. В тот момент его мало кто знал, а теперь это уважаемый, авторитетный судья. Прекрасно помню матч-открытие ЮАР — Мексика, когда Ирматов делал сумасшедшие ускорения. Камера сверху хорошо демонстрировала эти рывки, и, скорее всего, они стали результатом работы со специальным тренером по физподготовке, чтобы в нужный момент вывести себя на пик формы». Сергей прав?

— Абсолютно. По сравнению с 80-ми годами футбол изменился, стал очень высокоинтенсивным, с быстрыми контратаками — и физподготовка судьи должна соответствовать уровню темпа игры. Понимая это, я начал работать с фитнес-тренером Джамшидом Умаровым, одним из топовых фитнес-инструкторов. Мы подходили к процессу научно. Тогда еще у большинства судей не было тренеров по «физике», а мы знали, какие нагрузки когда необходимы, каково время восстановления, какая нужна витаминизация, какое питание. Отсюда и результат.

— То есть за шесть лет до первого своего чемпионата мира вы уже работали с тренером по физподготовке?

— Да. За всю карьеру у меня не было случая, чтобы я не сдал фитнес-тест. Всегда выполнял их с запасом, хотя требования очень высокие. Например, есть такой тест «йо-йо» на скоростную выносливость. Есть тест на 40-метровые рывки, для него нужна взрывная стартовая скорость.

В футболе этот фактор очень важен. При длинном пасе метров на 50-60 в контратаку мяч летит две секунды. Даже Усэйн Болт не пробежит с такой скоростью. Нужно нестись туда, иначе ошибетесь. Одна ошибка может убрать судью из пула чемпионата мира, а конкуренция — сумасшедшая. Я же, как молодой судья, тем более не имел права на ошибку.