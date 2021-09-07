Ургант пошутил о первой победе Карпина и сборной без Дзюбы

Шоумен Иван Ургант в своей программе «Вечерний Ургант» на Первом канале пошутил о первой победе сборной России под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.

Российская команда в рамках отборочного цикла ЧМ-2022 против Кипра выиграла со счетом 2:0.

«Первая победа под руководством нового тренера. По-моему, хорошая новость. Можно поаплодировать.

Все, конечно, ждут моей фирменной футбольной аналитики. Мало времени прошло, для того чтобы что-то анализировать. Могу сказать — вывод есть. Отличие той сборной от этой? Из того, чего точно нет, — нет усов. Но то, что привнес Валерий Карпин, — волосы на голове.

И нет Дзюбы. Дзюба не играл. Он смотрел этот матч дома по телевизору. Что он делал в этот момент, я не знаю», — сказал Ургант.