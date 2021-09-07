Мартинес сообщил, что Азар не сыграет полный матч против Белоруссии

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Белоруссии. Он отметил, что полузащитник Эден Азар не сможет провести полный матч. Игра состоится в Казани на «Центральном стадионе».

«Мы проведем сразу три игры за неделю, и, чтобы быть свежими, потребуется ротация, — цитирует специалиста «Бизнес Online». — На эту игру будет обновленный состав. Азар, скорее всего, сыграет, но я не буду держать полузащитника на поле все 90 минут».

Также он прокомментировал состояние газона на «Центральном стадионе».

«Поле хорошее, но требует особенной подготовки, — отметил Мартинес. — Мы уделим внимание этому на нашей тренировке».

Матч Белоруссия — Бельгия состоится 8 сентября. Начало в 21.45 по московскому времени.