Twitter сборной России поддержал Федора Кудряшова после матча с Хорватией
Twitter сборной России поддержал Федора Кудряшова после матча отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией (0:1). Именно автогол защитника решил исход этой встречи в концовке второго тайма.
«Мы — команда. Выигрываем вместе. Проигрываем тоже», — гласит пост в Twitter.
Сборная России набрала 22 очка в 10 матчах и заняла второе место в группе H. Российские футболисты поборются за путевку в финальную часть чемпионата мира в раунде плей-офф, для попадания на турнир сборной России необходимо будет обыграть двух соперников.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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