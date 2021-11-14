Россия ни разу не ударила в створ ворот в матче с Хорватией
В матче отборочного турнира ЧМ-2022 против сборной Хорватии сборная России ни разу не пробила в створ ворот. Хорваты победили со счетом 1:0.
Согласно статистике на официальном сайте УЕФА, сборная России дважды ударила по воротам. Оба удара были неточными. Хорватия нанесла 19 ударов, пять из них в створ ворот и еще пять были заблокированы.
Единственный гол в свои ворота забил Федор Кудряшов. Российская команда заняла второе место и сыграет в стыковых матчах. Хорватия заняла первое место и вышла на чемпионат мира-2022 напрямую.
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