Россия ни разу не ударила в створ ворот в матче с Хорватией

В матче отборочного турнира ЧМ-2022 против сборной Хорватии сборная России ни разу не пробила в створ ворот. Хорваты победили со счетом 1:0.

Согласно статистике на официальном сайте УЕФА, сборная России дважды ударила по воротам. Оба удара были неточными. Хорватия нанесла 19 ударов, пять из них в створ ворот и еще пять были заблокированы.

Единственный гол в свои ворота забил Федор Кудряшов. Российская команда заняла второе место и сыграет в стыковых матчах. Хорватия заняла первое место и вышла на чемпионат мира-2022 напрямую.