Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Титов: «Карпин честный и порядочный. После скандального интервью у него не будет проблем с игроками сборной»

Титов высказался о шансах сборной России попасть на чемпионат мира в Катар
15:10
Теги:

Бывший защитник сборной России Егор Титов ответил на вопрос о том, попадет ли национальная команда на чемпионат мира 2022 года.

«Если бы все зависело от одного матча с Польшей, как недавно от встречи Хорватии, я бы сказал, что попадем, — приводит слова Титова «КП Спорт». — Но сначала Польша, потом еще одна игра... Сложно будет. Нет, шансы не призрачные, но не предпочтительные. Определяющий вопрос перед первой игрой — как будет себя чувствовать Левандовски. То есть не какие будем мы, не наша форма, а состояние главной звезды сборной Польши. Потому что Роберт в моем понимании на данный момент первый нападающий мира. Второй — Бензема».

По мнению бывшего футболиста, что у главного тренера национальной команды Валерия Карпина не будет проблем игроками после резких заявлений после поражения от сборной Хорватии (0:1).

«Я играл с Валерием Георгиевичем в национальной команде вместе. Карпин честный и порядочный. После скандального интервью у него не будет проблем с игроками сборной. Вопрос в том, что, если сборная не выходит на чемпионат мира, что будет дальше? Но и тут, я думаю, тренер будет решительным: нет, и все. А может быть: да, и все, и подпишет новое соглашение сразу же. Но точно он не будет думать и тянуть решением», — сказал он.

Сборная России в полуфинальном стыковом матче за право выхода на чемпионат мира встретится с Польшей. В случае победы национальная команда сыграет в финальной стыковой встрече с победителем игры Швеция — Чехия.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Ливерпуль

Обе забьют - да

24%

1.72

П2

23%

1.58

Ф2 (-1.0)

14%

2.03
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Наполи

1X

21%

1.40

ИТБ1 (1.0)

17%

1.42

X2

15%

1.65
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта 1
Рома 4
Матч завершен

П1

26%

1.69

Обе забьют - да

19%

1.59

ТБ 3.0

18%

1.93

Дополнительная информация:

https://www.kp.ru/sports/futbol/egor-titov-karpin-chestnyj-i-poryadochnyj-posle-skandalnogo-intervyu-u-nego-ne-budet-problem-s-igrokami-sbornoj/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора
Читайте также
Охранник Сильвестра Сергеева из «Универа» был звездой баскетбола и мог стать игроком сборной
Песков назвал информацию о показателях смертности от COVID-19 в РФ гнетущей для Путина
0
Реклама
Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты