Титов: «Карпин честный и порядочный. После скандального интервью у него не будет проблем с игроками сборной»

Бывший защитник сборной России Егор Титов ответил на вопрос о том, попадет ли национальная команда на чемпионат мира 2022 года.

«Если бы все зависело от одного матча с Польшей, как недавно от встречи Хорватии, я бы сказал, что попадем, — приводит слова Титова «КП Спорт». — Но сначала Польша, потом еще одна игра... Сложно будет. Нет, шансы не призрачные, но не предпочтительные. Определяющий вопрос перед первой игрой — как будет себя чувствовать Левандовски. То есть не какие будем мы, не наша форма, а состояние главной звезды сборной Польши. Потому что Роберт в моем понимании на данный момент первый нападающий мира. Второй — Бензема».

По мнению бывшего футболиста, что у главного тренера национальной команды Валерия Карпина не будет проблем игроками после резких заявлений после поражения от сборной Хорватии (0:1).

«Я играл с Валерием Георгиевичем в национальной команде вместе. Карпин честный и порядочный. После скандального интервью у него не будет проблем с игроками сборной. Вопрос в том, что, если сборная не выходит на чемпионат мира, что будет дальше? Но и тут, я думаю, тренер будет решительным: нет, и все. А может быть: да, и все, и подпишет новое соглашение сразу же. Но точно он не будет думать и тянуть решением», — сказал он.

Сборная России в полуфинальном стыковом матче за право выхода на чемпионат мира встретится с Польшей. В случае победы национальная команда сыграет в финальной стыковой встрече с победителем игры Швеция — Чехия.