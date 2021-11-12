Терехов не сыграет с Хорватией из-за травмы
Защитник сборной России Сергей Терехов пропустит матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии в связи с травмой, сообщает сайт РФС.
«В матче против сборной Кипра Сергей Терехов получил ушиб коленного сустава, который не позволит ему принять участие в игре против Хорватии, — сказал старший врач сборной России Владимир Хайтин. — Футболист возвращается в расположение клуба для лечения».
Таким образом, футболист покидает сборную и возвращается в расположение «Сочи». Заключительная игра сборной России в отборе ЧМ-2022 против Хорватии состоится 14 ноября в Сплите.
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