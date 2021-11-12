Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Дидье Дешам: «Сборная Казахстана никогда не сдается»

21:12
Теги:

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Казахстана.

«Я очень рад вернуться на «Парк де Пренс», — цитирует Дешама Sports.kz. — Были плохие воспоминания, но я помню и хорошие. Нам здесь очень хорошо. Стадион будет заполнен, и мы тоже находимся дома. Завтра все зависит только от нас. Является ли это более ценным, чем другие квалификации? Я не знаю. Этот матч важен, потому что сборная Франции должна быть на чемпионате мира.

Матч там был непростым. Мы наблюдали за их двумя матчами в октябре. Выбор системы четко определен. Это команда, которая обладает способностью защищаться. Они прилагают все усилия. Доказательство того, что они никогда не сдаются — они вырвали две ничьи в дополнительное время. Они будут усердно играть».

Матч Франция — Казахстан состоится 12 ноября. Начало в 22.45 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

Дополнительная информация:

https://www.sports.kz/news/oni-nikogda-ne-sdayutsya-nastavnik-sbornoy-frantsii-rasskazal-o-silnyih-storonah-komandyi-kazahstana

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора
Читайте также
«Нужно не загоняться и понимать — всем не угодишь». У России новая звезда в танцах на льду
Великобритания направила военных на границу Польши и Белоруссии
0