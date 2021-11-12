Дидье Дешам: «Сборная Казахстана никогда не сдается»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Казахстана.
«Я очень рад вернуться на «Парк де Пренс», — цитирует Дешама Sports.kz. — Были плохие воспоминания, но я помню и хорошие. Нам здесь очень хорошо. Стадион будет заполнен, и мы тоже находимся дома. Завтра все зависит только от нас. Является ли это более ценным, чем другие квалификации? Я не знаю. Этот матч важен, потому что сборная Франции должна быть на чемпионате мира.
Матч там был непростым. Мы наблюдали за их двумя матчами в октябре. Выбор системы четко определен. Это команда, которая обладает способностью защищаться. Они прилагают все усилия. Доказательство того, что они никогда не сдаются — они вырвали две ничьи в дополнительное время. Они будут усердно играть».
Матч Франция — Казахстан состоится 12 ноября. Начало в 22.45 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sports.kz/news/oni-nikogda-ne-sdayutsya-nastavnik-sbornoy-frantsii-rasskazal-o-silnyih-storonah-komandyi-kazahstana
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю