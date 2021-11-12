Дидье Дешам: «Сборная Казахстана никогда не сдается»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Казахстана.

«Я очень рад вернуться на «Парк де Пренс», — цитирует Дешама Sports.kz. — Были плохие воспоминания, но я помню и хорошие. Нам здесь очень хорошо. Стадион будет заполнен, и мы тоже находимся дома. Завтра все зависит только от нас. Является ли это более ценным, чем другие квалификации? Я не знаю. Этот матч важен, потому что сборная Франции должна быть на чемпионате мира.

Матч там был непростым. Мы наблюдали за их двумя матчами в октябре. Выбор системы четко определен. Это команда, которая обладает способностью защищаться. Они прилагают все усилия. Доказательство того, что они никогда не сдаются — они вырвали две ничьи в дополнительное время. Они будут усердно играть».

Матч Франция — Казахстан состоится 12 ноября. Начало в 22.45 по московскому времени.