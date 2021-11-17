Стали известны потенциальные соперники России по первому матчу стыков ЧМ-2022

На основании рейтинга 12 участников стыкового турнира чемпионата мира-2022 определился круг возможных соперников сборной России в полуфинале.

Дополнительный отбор ЧМ-2022 пройдет в конце марта следующего года и будет состоять из шести полуфиналов и трех финалов (на каждой стадии — из одного матча), по итогам которых станут известны еще три участника финального турнира в Катаре.

Жеребьевка этого плей-офф состоится 26 ноября, перед ней сборные разделились на «сеяных» и «несеяных» с учетом результатов отборочного цикла.

В число «сеяных», которые проведут полуфиналы на своем поле, вместе с Россией вошли Португалия, Шотландия, Италия, Швеция и Уэльс. Потенциальные соперники россиян по полуфиналу из «несеяных» — Турция, Польша, Северная Македония, Австрия и Чехия. Вместе с тем Россия не сыграет с «несеяной» Украиной, даже если выпадет такой жребий — это решение исполкома УЕФА, подтвержденное ФИФА.

Полуфиналы стыкового турнира ЧМ-2022 в Европе запланированы на 24 и 25 марта, а финалы — на 28 и 29 марта.