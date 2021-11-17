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Могут ли Россия и Украина сыграть в стыковых матчах ЧМ-2022?

00:42
Украинские болельщики. Фото Reuters
Украинские болельщики. Фото Reuters
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Сборные России и Украины попали в число 12 участников дополнительного отбора чемпионата мира-2022. Он пройдет в формате плей-офф из полуфинала и финала (по одному матчу на каждой стадии) в конце марта 2022 года.

Перед жеребьевкой команды распределят на шесть «сеяных» и шесть «несеяных» с учетом результатов отборочного цикла, что даст первым преимущество своего поля в полуфиналах. Россия будет «посеяна», Украина — нет.

При этом по условиям жеребьевки стыковых матчей сборная России не окажется в одной паре с национальной командой Украины. Это решение исполкома УЕФА, подтвержденное ФИФА.

Жеребьевка плей-офф состоится 26 ноября в Цюрихе. Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты


  • Генри Морган

    Правильное решение. Россия и Украина вполне могут встретиться в матчах на вылет, начиная с 1/8 финала. Но, на World Cup FIFA QATAR-2022 ещё надо попасть. Пусть обе команды дерзают!

    17.11.2021

  • Алекc199

    Если бы ты, ноунейм, не был бы таким тупым и необразованным, - что видно как по самой твоей манере выражаться, так и по манере написания "ничего" в два слова, - я бы тебе мог по пунктам разжевать, в чём именно ты не прав. Но не с твоим содержимым головы (извини, но мозгом назвать это язык не поворачивается) - это бессмысленно. Живи и дальше в мире своих фантазий, клоун.

    17.11.2021

  • Спринт

    Если бы ты, Сашок, не был элементарным дилетантом из массовки, то могёт знал бы, что в Регламенте проведения соревнований не может быть ни чего, кроме спортивных пунктов. А все эти "ограничения" именно к спорту не имеют ни малейшего отношения. Так что, дундучек, пукай и нюхай собственное, ибо ни чего другого не дано.

    17.11.2021

  • Алекc199

    Вот именно. Есть регламент. И в нём чёрным по белому написано, что те ограничения "по политическим мотивам" вроде "Россия/Украина", "Россия/Косово", "Сербия/Косово" и т.п. - распространяются и на жеребьёвку стыковых турниров. И вот если почитать этот регламент, то весь этот пафос рассказов про Испанию и СССР - это "пук" в лужу.

    17.11.2021

  • Roman Kovalenko

    Кто-то говорил, что СЭ может сделать из слова "нет" целую статью. И ошибся! СЭ может сделать из слова "нет" две статьи, как минимум

    17.11.2021

  • Ракот

    Может мигрировать из России собрался)) В армию тоже любят в футбол играть..А данное издание настолько деградировало что без хайпа и провокаций не может существовать..

    17.11.2021

  • Vasssya

    Никому не нужны технические поражения. За них деньги не платят. Нужны реальные матчи, чтобы на них зарабатывать.

    17.11.2021

  • Ракот

    На Украине бандеровская идеология на ОФИЦИАЛЬНОМ уровне.. закрыты .. русские школы.. запрещён русский язык.. а ты чего пёс лаешь не на своей собачьей мове а на русском?..Куда СБУ смотрит))

    17.11.2021

  • Алекc199

    :))) А чего ему переживать? С ними горе-футболисты могут встретиться, а не люди из ведомтсва Шойгу

    17.11.2021

  • Пират Пью

    Не,ну так в Украине тоже переживают за фашистскую Россию.

    17.11.2021

  • Vasssya

    Жребием. 26 ноября.

    17.11.2021

  • Ракот

    Просто киевский хохол Федун переживает за свою историческую))

    17.11.2021

  • Алекc199

    Цитирование самого себя - характерный признак шизофрении. Если не ошибаюсь, это 4-я или 5-я публикация на одну и ту же тему в ленте новостей СЭ. Вам не надоело? Или это действительно клиника?

    17.11.2021

  • AZ

    Интересно, а если в финал выйдут две сеяные команды, то хозяина поля определят по этому рейтингу или жребием?

    17.11.2021

  • Спринт

    Сколько можно мусолить эту псевдо-политическую нелепость? Жеребьёвка должна быть одинаковой для всех команд и во всех видах спорта. А кто там не будет с кем то играть, так на то есть Реглавмент. Не явился на матч, то получи техническое поражение. Сборная Испании в своё время не явмлась на матч против сборной СССР во время розыгрыша Кубка Европы, и заслуженно получила 0:3. Затем уже сборная Страны Советов не полетела на матч против сборной Чили во время отбора на ЧМ, и то же вполне заслужила уже собственный технарь со счетом 0:3. Так и надо поступать всем, без малейшего исключения, Международным Федерациям по всем видам спорта. Тогда это будет спорт в чистом виде, а не виляние собакой в угоду политиканам.

    17.11.2021

  • Сказо4ник

    Могут.И сыграют. Но не между собой))

    17.11.2021

  • Ракот

    А чего местные писаки так переживают за бандеровскую украину?.. Сколько раз за 7 лет российские клубы в рамках ЕК сыграли с украинскими и сколько раз сборные сыграли между собой?..

    17.11.2021

  • Vasssya

    Нет, не могут. Украина будет определена в "путь", в котором не будет Ррссии.

    17.11.2021

  • Роберт Ройман

    Могут. Только Филимонов 2 будет.

    17.11.2021

  • Antoshka Kartoshka

    одной паре- нет, а в одной части сетки? То есть, если они выиграют первые игры- то могут выйти друг на друга?

    17.11.2021

  • Vasssya

    "Сеяные" - Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция, Уэльс. "Несеяные" - Австрия, Чехия, Северная Македония, Украина, Польша, Турция.

    17.11.2021