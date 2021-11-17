Могут ли Россия и Украина сыграть в стыковых матчах ЧМ-2022?

Сборные России и Украины попали в число 12 участников дополнительного отбора чемпионата мира-2022. Он пройдет в формате плей-офф из полуфинала и финала (по одному матчу на каждой стадии) в конце марта 2022 года.

Перед жеребьевкой команды распределят на шесть «сеяных» и шесть «несеяных» с учетом результатов отборочного цикла, что даст первым преимущество своего поля в полуфиналах. Россия будет «посеяна», Украина — нет.

При этом по условиям жеребьевки стыковых матчей сборная России не окажется в одной паре с национальной командой Украины. Это решение исполкома УЕФА, подтвержденное ФИФА.

Жеребьевка плей-офф состоится 26 ноября в Цюрихе. Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.