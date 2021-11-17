Могут ли Россия и Украина сыграть в стыковых матчах ЧМ-2022?
Сборные России и Украины попали в число 12 участников дополнительного отбора чемпионата мира-2022. Он пройдет в формате плей-офф из полуфинала и финала (по одному матчу на каждой стадии) в конце марта 2022 года.
Перед жеребьевкой команды распределят на шесть «сеяных» и шесть «несеяных» с учетом результатов отборочного цикла, что даст первым преимущество своего поля в полуфиналах. Россия будет «посеяна», Украина — нет.
При этом по условиям жеребьевки стыковых матчей сборная России не окажется в одной паре с национальной командой Украины. Это решение исполкома УЕФА, подтвержденное ФИФА.
Жеребьевка плей-офф состоится 26 ноября в Цюрихе. Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
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Генри Морган
Правильное решение. Россия и Украина вполне могут встретиться в матчах на вылет, начиная с 1/8 финала. Но, на World Cup FIFA QATAR-2022 ещё надо попасть. Пусть обе команды дерзают!
17.11.2021
Алекc199
Если бы ты, ноунейм, не был бы таким тупым и необразованным, - что видно как по самой твоей манере выражаться, так и по манере написания "ничего" в два слова, - я бы тебе мог по пунктам разжевать, в чём именно ты не прав. Но не с твоим содержимым головы (извини, но мозгом назвать это язык не поворачивается) - это бессмысленно. Живи и дальше в мире своих фантазий, клоун.
17.11.2021
Спринт
Если бы ты, Сашок, не был элементарным дилетантом из массовки, то могёт знал бы, что в Регламенте проведения соревнований не может быть ни чего, кроме спортивных пунктов. А все эти "ограничения" именно к спорту не имеют ни малейшего отношения. Так что, дундучек, пукай и нюхай собственное, ибо ни чего другого не дано.
17.11.2021
Алекc199
Вот именно. Есть регламент. И в нём чёрным по белому написано, что те ограничения "по политическим мотивам" вроде "Россия/Украина", "Россия/Косово", "Сербия/Косово" и т.п. - распространяются и на жеребьёвку стыковых турниров. И вот если почитать этот регламент, то весь этот пафос рассказов про Испанию и СССР - это "пук" в лужу.
17.11.2021
Roman Kovalenko
Кто-то говорил, что СЭ может сделать из слова "нет" целую статью. И ошибся! СЭ может сделать из слова "нет" две статьи, как минимум
17.11.2021
Ракот
Может мигрировать из России собрался)) В армию тоже любят в футбол играть..А данное издание настолько деградировало что без хайпа и провокаций не может существовать..
17.11.2021
Vasssya
Никому не нужны технические поражения. За них деньги не платят. Нужны реальные матчи, чтобы на них зарабатывать.
17.11.2021
Ракот
На Украине бандеровская идеология на ОФИЦИАЛЬНОМ уровне.. закрыты .. русские школы.. запрещён русский язык.. а ты чего пёс лаешь не на своей собачьей мове а на русском?..Куда СБУ смотрит))
17.11.2021
Алекc199
:))) А чего ему переживать? С ними горе-футболисты могут встретиться, а не люди из ведомтсва Шойгу
17.11.2021
Пират Пью
Не,ну так в Украине тоже переживают за фашистскую Россию.
17.11.2021
Vasssya
Жребием. 26 ноября.
17.11.2021
Ракот
Просто киевский хохол Федун переживает за свою историческую))
17.11.2021
Алекc199
Цитирование самого себя - характерный признак шизофрении. Если не ошибаюсь, это 4-я или 5-я публикация на одну и ту же тему в ленте новостей СЭ. Вам не надоело? Или это действительно клиника?
17.11.2021
AZ
Интересно, а если в финал выйдут две сеяные команды, то хозяина поля определят по этому рейтингу или жребием?
17.11.2021
Спринт
Сколько можно мусолить эту псевдо-политическую нелепость? Жеребьёвка должна быть одинаковой для всех команд и во всех видах спорта. А кто там не будет с кем то играть, так на то есть Реглавмент. Не явился на матч, то получи техническое поражение. Сборная Испании в своё время не явмлась на матч против сборной СССР во время розыгрыша Кубка Европы, и заслуженно получила 0:3. Затем уже сборная Страны Советов не полетела на матч против сборной Чили во время отбора на ЧМ, и то же вполне заслужила уже собственный технарь со счетом 0:3. Так и надо поступать всем, без малейшего исключения, Международным Федерациям по всем видам спорта. Тогда это будет спорт в чистом виде, а не виляние собакой в угоду политиканам.
17.11.2021
Сказо4ник
Могут.И сыграют. Но не между собой))
17.11.2021
Ракот
А чего местные писаки так переживают за бандеровскую украину?.. Сколько раз за 7 лет российские клубы в рамках ЕК сыграли с украинскими и сколько раз сборные сыграли между собой?..
17.11.2021
Vasssya
Нет, не могут. Украина будет определена в "путь", в котором не будет Ррссии.
17.11.2021
Роберт Ройман
Могут. Только Филимонов 2 будет.
17.11.2021
Antoshka Kartoshka
одной паре- нет, а в одной части сетки? То есть, если они выиграют первые игры- то могут выйти друг на друга?
17.11.2021
Vasssya
"Сеяные" - Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция, Уэльс. "Несеяные" - Австрия, Чехия, Северная Македония, Украина, Польша, Турция.
17.11.2021