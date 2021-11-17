20 4 Россия вошла в число «сеяных», Украина — нет: рейтинг всех сборных перед жеребьевкой стыковых матчей ЧМ-2022 00:40 Стали известны все 12 европейских сборных, которые примут участие в стыковом турнире чемпионата мира-2022. В основном отборе в Европе вторые места в своих группах заняли: Португалия, Швеция, Италия, Украина, Уэльс, Шотландия, Турция, Россия, Польша, Северная Македония. Вместе с ними в плей-офф сыграют две сборные, выигравшие свои группы в Лиге наций и при этом не попавшие в число победителей или вторых команд групп отборочного турнира. Ими стали Австрия и Чехия. 12 сборных разыграют три путевки на ЧМ-2022 в Катар в мини-турнире на вылет с полуфиналами и финалами. Перед жеребьевкой команды разделят на «сеяных» и «несеяных» с учетом результатов отборочного цикла. Шесть «сеяных» стартуют на своем поле, в том числе — сборная России. Рейтинг участников стыковых матчей чемпионата мира-2022 1. Португалия 2. Шотландия 3. Италия 4. Россия 5. Швеция 6. Уэльс 7. Турция 8. Польша 9. Северная Македония 10. Украина 11, 12. Австрия, Чехия В ходе жеребьевки будут определены соперники по полуфиналам (из одного матча), а также три «пути» (подгруппы) — то есть потенциальные соперники по трем финалам (из одного матча). По решению исполкома УЕФА, подтвержденному ФИФА, сборные России и Украины не могут оказаться в одной паре. Таким образом, потенциальные соперники россиян по полуфиналу — Турция, Польша, Северная Македония, Австрия и Чехия. Жеребьевка стыкового турнира ЧМ-2022 состоится 26 ноября. Плей-офф пройдет в конце марта 2022 года. Даты полуфиналов — 24 и 25 марта, финалов — на 28 и 29 марта. Финальный турнир чемпионата мира в Катаре запланирован на конец 2022 года и должен пройти с 21 ноября по 18 декабря. Выделите ошибку в тексте

и нажмите ctrl + enter Нашли ошибку? X Исходный текст Исправленный текст Отправить Артем Агапов все материалы автора Читайте также Рейтинги фигурного катания начали падать. Россиянам надоели победы? Милонов прокомментировал блокировку сайта ЛГБТ-кинофестиваля 20 4

fell Так я не бегаю по европам с протянутой рукой , это всё таки ваша забава.. 17.11.2021

.....ФСБ kaput..... Все только и мечтают попасть на Россию, слабее только Сан-Марино, Молдова страшнее и сильнее, но её нет......... 17.11.2021

hottie Ну зачем мне тебя копировать. 17.11.2021

fell Шо насрать соседу под дверь не чем ? 17.11.2021

Roman Kovalenko У какого-то задрота нервный тик, пальцы дергаются, не может хрумер выключить, мамка сейчас ремня всыпет 17.11.2021

hottie Кормился, если бы у меня фамилия была Алексеев, Гирин, Чернов, Егоров, Казаков или Рабинер. А так только осуждать остается. 17.11.2021

ladafan ну тебя опять с небес на землю ставить надо) давай опиши в какой футбол играет македония?? в какой футбол в последних матчах играли италия и швеция с грузией?в убогий, италия имея таких исполнителей тупо вешала весь матч...но тебе что то говорить бесполезно, ты далек от футбола и ничего из этих матчей не смотрел. Убеждал всеех, что украина будет сеянной...смешной ты 17.11.2021

klugovoi 100% первый соперник - Турция или Польша)) 17.11.2021

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА.. Снег сойдет,найдем.)) 17.11.2021

fell Кормитесь шо ли тут... ты родственник Клячко ...это у него бесперебойное элктропитание , а тысь присоседилси ? 17.11.2021

Ratel От нас всё зависит. Будем играть в футбол - 1ю ступень пройдём точно. Не будем - Македония сожрёт, и я плакать не буду, ибо туда с такой ,,игрой", как в Загребе, и дорога. 17.11.2021

fell Так они весь Днепро вылакали почти .... 17.11.2021

hottie Когда исчезнет ресурс, тогда и мы) 17.11.2021

fell Я за австрияков ... так когда ляктричество рубят ...когда вы исчезнете с ресурса и как надолго ? 17.11.2021

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА.. Не о том хохлы думают.Ох,не о том.Им кизяк заготавливать надо.И сушить его.Зима будет суровая.Не каждая птица долетит до середины Днепра.)) 17.11.2021

Олег Воробьёв Что значит-этих хотим,с ними легче будет-а этих не хотим...В любом случае будет тяжело-хоть сеяные,хоть несеяные...Хочешь на ЧМ-доказывай,что ты этого достоин,и неважно кто в соперниках..Ибо,на ЧМ точно легко не будет.Так что лучше в стыках проверить свои силы. 17.11.2021

Генри Морган У Португалии есть козырь - Это Роналду. Он может решить любой момент. Но, если его "закроют", то португальцы могут и пролететь. Швеция с Ибрагимовичем - это одна команда, а без - другая. Ибрагимович сильно отяжеляет Швецию. И это плюс. Италия "мандражирует" перед хорошо организованными командами. Её игра далека от той, что была на ЕВРО. Вообще, создалось впечатление, что Италия опять откатилась в 2017 год. Уэльс постарел и даже на ЕВРО-2020 выглядел не так здорово, как это было на ЕВРО-2016. Шотландцы - бравые ребята, но слишком прямолинейны. Ирландия и Северная Ирландия находятся примерно на том же уровне. В актив сборной России можно занести тот факт, что игра команды меняется на более интересный открытый стиль. Матч с Хорватией стоит особняком, он не особо получился, но на поле было две команды. В общем, с Карпиным шансов попасть в Катар гораздо больше, чемс Черчесовым. Это факт. Более того, вероятно, с Черчесовым в стыковой плей-офф попал бы кто-то другой. 17.11.2021

Costa sobol У РФ есть хоккей. Так что там можно очки набрать. 17.11.2021

левый хав ну и...? про антифутбол России не споришь хоть один пример команды из оставшихся, которая так же убого выглядит на поле как Россия - привести не можеш отож 17.11.2021

hottie Ниже под статьей. 17.11.2021

Олександр Нео В Украине халявы нет. Только шара. Но тут ее не было.... Франция в группе(((( 17.11.2021

fell Это где такая голосовалка была . сам придумал , али кто подсказал ...ляктричество когда отключають то ? 17.11.2021

ladafan на евро 100 процентный проход)) 17.11.2021

fell вы до весны доживите , как государство... 17.11.2021

Ю.Ю. Скорее похрен с кем ничейки гонять. 17.11.2021

Roman Kovalenko С Италией тяжеловато играем, а Португалию пару раз в отборочных группах обходили. 2 из 2 - за нами. На ЧМ 1998, и на Евро 2020. Две победы, ничья и поражение 17.11.2021

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА.. Поищи в интернете док фильм."Слив".Интересно.)) 17.11.2021

fell Ну только если не рещат слить окраину как недогосударство... 17.11.2021

Это Володька Пути жребия неисповедимы. 17.11.2021

fell А на хрена они нам .....будут ручонки тянуть , просить покушать. 17.11.2021

hottie По голосованию, да и так понятно, что большинство хотят Македонию. Я помню была ситуация в 2009м при отборе на ЧМ, когда хотели Словению и получили ее в стыках еще во времена Хиддинка. Там все радовались после такой жеребьевки, а как потом оказалось не стоило этого делать. Тут есть еще такая небольшая интрижка, если попадется Турция. Там как раз работает этот Кунц, которого хотели перед еще Карпиным ставить. Была бы игра двух августовских кандидатов в нашу сборную. А если вдруг на Польшу попадем, так там сразу повылазят всякие Жириновские, Зюгановы, Милоновы и будут голосить там свою лабуду. 17.11.2021

ladafan не надоело нудеть?? на них еще попасть надо, нуди 26го 17.11.2021

Roman Kovalenko Украине похрену кого обыгрывать 17.11.2021

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА.. А Украина то здесь чего делает?)) К весне эта страна ЧерноМореКопателей исчезнет как субъект .)) 17.11.2021

ladafan ага) в 2003 уэльс....ну ну 17.11.2021

Sparta История со стыками у нас не из лучших 17.11.2021

левый хав Не думаю что у Италии и Португалии безоблачные перспективы У них можно и нужно выигрывать (ещё и почётно) Обьяснюсь - Португалия зациклены на Рональдо Вся игра команды строится под него А он на закате уже Италия исторически нестабильна - у них то взлет то посадка Сегодня чемпионы - завтра пролетели мимо чемпионата Для Италии это нормально 17.11.2021

Viktor Freonds Россию и такую обыграют, тыркнут что-то 17.11.2021

fell Ну ты можешь начинать уже сейчас....конечно если есть что сливать.. 17.11.2021

ladafan вариантов полно, а если португалы на польшу, ведь не факт кто выиграет 17.11.2021

Viktor Freonds ну плюс у несеянного может быть Италия и Португалия к примеру 17.11.2021

Корнелий Ш они так не будут точно 17.11.2021

Это Володька А самый невкусный, попадание России на Португалию или Италию.)) 17.11.2021

Viktor Freonds омжарам тока и расчитывать на холяву 17.11.2021

ladafan тут последние два дня у каждого второго любимое высказывание - если так играть будут......так вот, если итальяшки Так Играть Будут как вчера, то они никуда не выйдут)) 17.11.2021

Vladi Tsuga Ну да , помнится в 1992 уде тоже " победили " Шотландию ...ну ну 17.11.2021

Руй Викторович По фаллосу кому сливать будут... 17.11.2021

fell По сетке должны у нас должны быть шеневмерлики .... но заменят на австрияков ....что западных , что восточных... 17.11.2021

Robert Petrov не уверен на счет португалии . их штормит постоянно , поэтому будет зависит от формы их иигроков в марте. только италия безоговорочный фаворит стыкоа - остпльные более менее в одной категории . 17.11.2021

Генри Морган Учитывая фининиш отборочного турнира, в этом турнире никому ничего гарантированно не светит. Один матч можно выиграть, а следующий проиграть. И всё. И хоть сеяный или несеяный - не суть. Сеяным чуть легче, поскольку в полуфиналах своё поле. 17.11.2021

Vladi Tsuga Если вспомнить игру с Хорватией , то какая разница кому проиграть ? Команды нет. Тренера тоже "нет". Судя из комментариев Карпина , они не сошлись характером и пониманием. Кто и как играть то будет 17.11.2021

Sparta Наверное они крутые) 17.11.2021

Корнелий Ш Кроме Италии со всеми можно бодаться, если тренера найдут к весне. 17.11.2021

Олександр Нео Украине не привыкать к таким рекордам. На Евро например. Когда вылетели уже опередившие ее Австрия и Голландия, а Украина еще ждала поединок со Швецией)) 17.11.2021

Gabriel Stasilio Понятно. Побалаболить. 17.11.2021

Генри Морган Самый вкусный момент - это попадание в один пул Португалии и Италии. Это будет реальная заруба. 17.11.2021

Antoshka Kartoshka Перед стыками со Швецией 4 года назад было такое же настроение... 17.11.2021

левый хав то есть с утверждением про антифутбол России вопросов не возникает? правильно, что не возникает патамушта тут спорить не о чем 17.11.2021

dima gnatuk и с ноль поражениями) 17.11.2021

Arkadiy1976 ФИФА этого не позволит)) 17.11.2021

Antoshka Kartoshka К сожалению, они это "компенсировали" двумя ничьими с Казахстаном 17.11.2021

Gabriel Stasilio а если Португалия и Италия попадут в четвёрку одного пути? 17.11.2021

Sparta Да верно, но самый интересный факт это 2 победы. А то что не проиграли вообще за это РЕСПЕКТ! 17.11.2021

shpasic кстати, Шотландия тоже 17.11.2021

hottie А вариант попадания их друг на друга во втором туре не рассматриваешь?) 17.11.2021

Это Володька Ага, будем тешить себя надеждами, возможно напрасными. 17.11.2021

Arkadiy1976 Две путёвки уже считай есть, Португалия и Италия. На оставшуюся одну претендуют 10 команд, так что шансы выхода 1 к 10. 17.11.2021

shpasic македонцы в полуфинале, Уэльс в финале. 17.11.2021

левый хав Украина одна из немногих, кто в отборе не проиграл ни одного матча. при том, что дважды играли с чемпионами мира 17.11.2021

Gabriel Stasilio А вы другие-то сборные видели? Или так, чисто поголословить? 17.11.2021

Это Володька Чот кроме Северной Македонии больше не наблюдаю команд, кого мы можем пройти. 17.11.2021

shpasic после жеребьёвки три месяца мечтать будем о выходе в финал отбора. 17.11.2021

Это Володька И чем нам поможет, что мы среди "сеянных"? 17.11.2021

Sparta Украинцы просто волшебники, вышли в стыки с 2-мя победами)) 17.11.2021

левый хав Среди всех участников стыков всего одна команда, которая не играет в футбол (да и не умеет) Это Россия Эти ребята исповедуют антифутбол ( при этом и в антифутбол у России хреново получается) Как по мне - чем меньше на мундиале будет антифутбола- тем лучше для йутбола 17.11.2021

Arkadiy1976 Если для СМИ главный вопрос, насколько Украина хуже России, то что ж удивляться, что футбол загибается. 17.11.2021

ladafan Македония, чехия, турция, австрия, польша - такой порядок по нашим возможностям....ну а из сеянных всем и так понятно кого бы) 17.11.2021

Сказо4ник Нас и Украину ФИФА в один сегмент не поставит. Так что каждый сам по себе. 17.11.2021

ladafan нет, в одну четверку их не засунут 17.11.2021