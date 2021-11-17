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Россия вошла в число «сеяных», Украина — нет: рейтинг всех сборных перед жеребьевкой стыковых матчей ЧМ-2022

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Украина вышла в стыковые матчи ЧМ-2022. Фото Reuters
Украина вышла в стыковые матчи ЧМ-2022. Фото Reuters
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Стали известны все 12 европейских сборных, которые примут участие в стыковом турнире чемпионата мира-2022.

В основном отборе в Европе вторые места в своих группах заняли: Португалия, Швеция, Италия, Украина, Уэльс, Шотландия, Турция, Россия, Польша, Северная Македония.

Вместе с ними в плей-офф сыграют две сборные, выигравшие свои группы в Лиге наций и при этом не попавшие в число победителей или вторых команд групп отборочного турнира. Ими стали Австрия и Чехия.

12 сборных разыграют три путевки на ЧМ-2022 в Катар в мини-турнире на вылет с полуфиналами и финалами. Перед жеребьевкой команды разделят на «сеяных» и «несеяных» с учетом результатов отборочного цикла. Шесть «сеяных» стартуют на своем поле, в том числе — сборная России.

Рейтинг участников стыковых матчей чемпионата мира-2022

1. Португалия

2. Шотландия

3. Италия

4. Россия

5. Швеция

6. Уэльс

7. Турция

8. Польша

9. Северная Македония

10. Украина

11, 12. Австрия, Чехия

В ходе жеребьевки будут определены соперники по полуфиналам (из одного матча), а также три «пути» (подгруппы) — то есть потенциальные соперники по трем финалам (из одного матча).

По решению исполкома УЕФА, подтвержденному ФИФА, сборные России и Украины не могут оказаться в одной паре. Таким образом, потенциальные соперники россиян по полуфиналу — Турция, Польша, Северная Македония, Австрия и Чехия.

Жеребьевка стыкового турнира ЧМ-2022 состоится 26 ноября. Плей-офф пройдет в конце марта 2022 года. Даты полуфиналов — 24 и 25 марта, финалов — на 28 и 29 марта.

Финальный турнир чемпионата мира в Катаре запланирован на конец 2022 года и должен пройти с 21 ноября по 18 декабря.

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Артем Агапов все материалы автора
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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты


  • fell

    Так я не бегаю по европам с протянутой рукой , это всё таки ваша забава..

    17.11.2021

  • .....ФСБ kaput.....

    Все только и мечтают попасть на Россию, слабее только Сан-Марино, Молдова страшнее и сильнее, но её нет.........

    17.11.2021

  • hottie

    Ну зачем мне тебя копировать.

    17.11.2021

  • fell

    Шо насрать соседу под дверь не чем ?

    17.11.2021

  • Roman Kovalenko

    У какого-то задрота нервный тик, пальцы дергаются, не может хрумер выключить, мамка сейчас ремня всыпет

    17.11.2021

  • hottie

    Кормился, если бы у меня фамилия была Алексеев, Гирин, Чернов, Егоров, Казаков или Рабинер. А так только осуждать остается.

    17.11.2021

  • ladafan

    ну тебя опять с небес на землю ставить надо) давай опиши в какой футбол играет македония?? в какой футбол в последних матчах играли италия и швеция с грузией?в убогий, италия имея таких исполнителей тупо вешала весь матч...но тебе что то говорить бесполезно, ты далек от футбола и ничего из этих матчей не смотрел. Убеждал всеех, что украина будет сеянной...смешной ты

    17.11.2021

  • klugovoi

    100% первый соперник - Турция или Польша))

    17.11.2021

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Снег сойдет,найдем.))

    17.11.2021

  • fell

    Кормитесь шо ли тут... ты родственник Клячко ...это у него бесперебойное элктропитание , а тысь присоседилси ?

    17.11.2021

  • Ratel

    От нас всё зависит. Будем играть в футбол - 1ю ступень пройдём точно. Не будем - Македония сожрёт, и я плакать не буду, ибо туда с такой ,,игрой", как в Загребе, и дорога.

    17.11.2021

  • fell

    Так они весь Днепро вылакали почти ....

    17.11.2021

  • hottie

    Когда исчезнет ресурс, тогда и мы)

    17.11.2021

  • fell

    Я за австрияков ... так когда ляктричество рубят ...когда вы исчезнете с ресурса и как надолго ?

    17.11.2021

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Не о том хохлы думают.Ох,не о том.Им кизяк заготавливать надо.И сушить его.Зима будет суровая.Не каждая птица долетит до середины Днепра.))

    17.11.2021

  • Олег Воробьёв

    Что значит-этих хотим,с ними легче будет-а этих не хотим...В любом случае будет тяжело-хоть сеяные,хоть несеяные...Хочешь на ЧМ-доказывай,что ты этого достоин,и неважно кто в соперниках..Ибо,на ЧМ точно легко не будет.Так что лучше в стыках проверить свои силы.

    17.11.2021

  • Генри Морган

    У Португалии есть козырь - Это Роналду. Он может решить любой момент. Но, если его "закроют", то португальцы могут и пролететь. Швеция с Ибрагимовичем - это одна команда, а без - другая. Ибрагимович сильно отяжеляет Швецию. И это плюс. Италия "мандражирует" перед хорошо организованными командами. Её игра далека от той, что была на ЕВРО. Вообще, создалось впечатление, что Италия опять откатилась в 2017 год. Уэльс постарел и даже на ЕВРО-2020 выглядел не так здорово, как это было на ЕВРО-2016. Шотландцы - бравые ребята, но слишком прямолинейны. Ирландия и Северная Ирландия находятся примерно на том же уровне. В актив сборной России можно занести тот факт, что игра команды меняется на более интересный открытый стиль. Матч с Хорватией стоит особняком, он не особо получился, но на поле было две команды. В общем, с Карпиным шансов попасть в Катар гораздо больше, чемс Черчесовым. Это факт. Более того, вероятно, с Черчесовым в стыковой плей-офф попал бы кто-то другой.

    17.11.2021

  • Costa sobol

    У РФ есть хоккей. Так что там можно очки набрать.

    17.11.2021

  • левый хав

    ну и...? про антифутбол России не споришь хоть один пример команды из оставшихся, которая так же убого выглядит на поле как Россия - привести не можеш отож

    17.11.2021

  • hottie

    Ниже под статьей.

    17.11.2021

  • Олександр Нео

    В Украине халявы нет. Только шара. Но тут ее не было.... Франция в группе((((

    17.11.2021

  • fell

    Это где такая голосовалка была . сам придумал , али кто подсказал ...ляктричество когда отключають то ?

    17.11.2021

  • ladafan

    на евро 100 процентный проход))

    17.11.2021

  • fell

    вы до весны доживите , как государство...

    17.11.2021

  • Ю.Ю.

    Скорее похрен с кем ничейки гонять.

    17.11.2021

  • Roman Kovalenko

    С Италией тяжеловато играем, а Португалию пару раз в отборочных группах обходили. 2 из 2 - за нами. На ЧМ 1998, и на Евро 2020. Две победы, ничья и поражение

    17.11.2021

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Поищи в интернете док фильм."Слив".Интересно.))

    17.11.2021

  • fell

    Ну только если не рещат слить окраину как недогосударство...

    17.11.2021

  • Это Володька

    Пути жребия неисповедимы.

    17.11.2021

  • fell

    А на хрена они нам .....будут ручонки тянуть , просить покушать.

    17.11.2021

  • hottie

    По голосованию, да и так понятно, что большинство хотят Македонию. Я помню была ситуация в 2009м при отборе на ЧМ, когда хотели Словению и получили ее в стыках еще во времена Хиддинка. Там все радовались после такой жеребьевки, а как потом оказалось не стоило этого делать. Тут есть еще такая небольшая интрижка, если попадется Турция. Там как раз работает этот Кунц, которого хотели перед еще Карпиным ставить. Была бы игра двух августовских кандидатов в нашу сборную. А если вдруг на Польшу попадем, так там сразу повылазят всякие Жириновские, Зюгановы, Милоновы и будут голосить там свою лабуду.

    17.11.2021

  • ladafan

    не надоело нудеть?? на них еще попасть надо, нуди 26го

    17.11.2021

  • Roman Kovalenko

    Украине похрену кого обыгрывать

    17.11.2021

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    А Украина то здесь чего делает?)) К весне эта страна ЧерноМореКопателей исчезнет как субъект .))

    17.11.2021

  • ladafan

    ага) в 2003 уэльс....ну ну

    17.11.2021

  • Sparta

    История со стыками у нас не из лучших

    17.11.2021

  • левый хав

    Не думаю что у Италии и Португалии безоблачные перспективы У них можно и нужно выигрывать (ещё и почётно) Обьяснюсь - Португалия зациклены на Рональдо Вся игра команды строится под него А он на закате уже Италия исторически нестабильна - у них то взлет то посадка Сегодня чемпионы - завтра пролетели мимо чемпионата Для Италии это нормально

    17.11.2021

  • Viktor Freonds

    Россию и такую обыграют, тыркнут что-то

    17.11.2021

  • fell

    Ну ты можешь начинать уже сейчас....конечно если есть что сливать..

    17.11.2021

  • ladafan

    вариантов полно, а если португалы на польшу, ведь не факт кто выиграет

    17.11.2021

  • Viktor Freonds

    ну плюс у несеянного может быть Италия и Португалия к примеру

    17.11.2021

  • Корнелий Ш

    они так не будут точно

    17.11.2021

  • Это Володька

    А самый невкусный, попадание России на Португалию или Италию.))

    17.11.2021

  • Viktor Freonds

    омжарам тока и расчитывать на холяву

    17.11.2021

  • ladafan

    тут последние два дня у каждого второго любимое высказывание - если так играть будут......так вот, если итальяшки Так Играть Будут как вчера, то они никуда не выйдут))

    17.11.2021

  • Vladi Tsuga

    Ну да , помнится в 1992 уде тоже " победили " Шотландию ...ну ну

    17.11.2021

  • Руй Викторович

    По фаллосу кому сливать будут...

    17.11.2021

  • fell

    По сетке должны у нас должны быть шеневмерлики .... но заменят на австрияков ....что западных , что восточных...

    17.11.2021

  • Robert Petrov

    не уверен на счет португалии . их штормит постоянно , поэтому будет зависит от формы их иигроков в марте. только италия безоговорочный фаворит стыкоа - остпльные более менее в одной категории .

    17.11.2021

  • Генри Морган

    Учитывая фининиш отборочного турнира, в этом турнире никому ничего гарантированно не светит. Один матч можно выиграть, а следующий проиграть. И всё. И хоть сеяный или несеяный - не суть. Сеяным чуть легче, поскольку в полуфиналах своё поле.

    17.11.2021

  • Vladi Tsuga

    Если вспомнить игру с Хорватией , то какая разница кому проиграть ? Команды нет. Тренера тоже "нет". Судя из комментариев Карпина , они не сошлись характером и пониманием. Кто и как играть то будет

    17.11.2021

  • Sparta

    Наверное они крутые)

    17.11.2021

  • Корнелий Ш

    Кроме Италии со всеми можно бодаться, если тренера найдут к весне.

    17.11.2021

  • Олександр Нео

    Украине не привыкать к таким рекордам. На Евро например. Когда вылетели уже опередившие ее Австрия и Голландия, а Украина еще ждала поединок со Швецией))

    17.11.2021

  • Gabriel Stasilio

    Понятно. Побалаболить.

    17.11.2021

  • Генри Морган

    Самый вкусный момент - это попадание в один пул Португалии и Италии. Это будет реальная заруба.

    17.11.2021

  • Antoshka Kartoshka

    Перед стыками со Швецией 4 года назад было такое же настроение...

    17.11.2021

  • левый хав

    то есть с утверждением про антифутбол России вопросов не возникает? правильно, что не возникает патамушта тут спорить не о чем

    17.11.2021

  • dima gnatuk

    и с ноль поражениями)

    17.11.2021

  • Arkadiy1976

    ФИФА этого не позволит))

    17.11.2021

  • Antoshka Kartoshka

    К сожалению, они это "компенсировали" двумя ничьими с Казахстаном

    17.11.2021

  • Gabriel Stasilio

    а если Португалия и Италия попадут в четвёрку одного пути?

    17.11.2021

  • Sparta

    Да верно, но самый интересный факт это 2 победы. А то что не проиграли вообще за это РЕСПЕКТ!

    17.11.2021

  • shpasic

    кстати, Шотландия тоже

    17.11.2021

  • hottie

    А вариант попадания их друг на друга во втором туре не рассматриваешь?)

    17.11.2021

  • Это Володька

    Ага, будем тешить себя надеждами, возможно напрасными.

    17.11.2021

  • Arkadiy1976

    Две путёвки уже считай есть, Португалия и Италия. На оставшуюся одну претендуют 10 команд, так что шансы выхода 1 к 10.

    17.11.2021

  • shpasic

    македонцы в полуфинале, Уэльс в финале.

    17.11.2021

  • левый хав

    Украина одна из немногих, кто в отборе не проиграл ни одного матча. при том, что дважды играли с чемпионами мира

    17.11.2021

  • Gabriel Stasilio

    А вы другие-то сборные видели? Или так, чисто поголословить?

    17.11.2021

  • Это Володька

    Чот кроме Северной Македонии больше не наблюдаю команд, кого мы можем пройти.

    17.11.2021

  • shpasic

    после жеребьёвки три месяца мечтать будем о выходе в финал отбора.

    17.11.2021

  • Это Володька

    И чем нам поможет, что мы среди "сеянных"?

    17.11.2021

  • Sparta

    Украинцы просто волшебники, вышли в стыки с 2-мя победами))

    17.11.2021

  • левый хав

    Среди всех участников стыков всего одна команда, которая не играет в футбол (да и не умеет) Это Россия Эти ребята исповедуют антифутбол ( при этом и в антифутбол у России хреново получается) Как по мне - чем меньше на мундиале будет антифутбола- тем лучше для йутбола

    17.11.2021

  • Arkadiy1976

    Если для СМИ главный вопрос, насколько Украина хуже России, то что ж удивляться, что футбол загибается.

    17.11.2021

  • ladafan

    Македония, чехия, турция, австрия, польша - такой порядок по нашим возможностям....ну а из сеянных всем и так понятно кого бы)

    17.11.2021

  • Сказо4ник

    Нас и Украину ФИФА в один сегмент не поставит. Так что каждый сам по себе.

    17.11.2021

  • ladafan

    нет, в одну четверку их не засунут

    17.11.2021

  • Antoshka Kartoshka

    одной паре- нет, а в одной части сетки? То есть, если Россия и Украина выиграют первые игры- то могут выйти друг на друга?

    17.11.2021