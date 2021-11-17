Россия вошла в число «сеяных», Украина — нет: рейтинг всех сборных перед жеребьевкой стыковых матчей ЧМ-2022
Стали известны все 12 европейских сборных, которые примут участие в стыковом турнире чемпионата мира-2022.
В основном отборе в Европе вторые места в своих группах заняли: Португалия, Швеция, Италия, Украина, Уэльс, Шотландия, Турция, Россия, Польша, Северная Македония.
Вместе с ними в плей-офф сыграют две сборные, выигравшие свои группы в Лиге наций и при этом не попавшие в число победителей или вторых команд групп отборочного турнира. Ими стали Австрия и Чехия.
12 сборных разыграют три путевки на ЧМ-2022 в Катар в мини-турнире на вылет с полуфиналами и финалами. Перед жеребьевкой команды разделят на «сеяных» и «несеяных» с учетом результатов отборочного цикла. Шесть «сеяных» стартуют на своем поле, в том числе — сборная России.
Рейтинг участников стыковых матчей чемпионата мира-2022
1. Португалия
2. Шотландия
3. Италия
4. Россия
5. Швеция
6. Уэльс
7. Турция
8. Польша
9. Северная Македония
10. Украина
11, 12. Австрия, Чехия
В ходе жеребьевки будут определены соперники по полуфиналам (из одного матча), а также три «пути» (подгруппы) — то есть потенциальные соперники по трем финалам (из одного матча).
По решению исполкома УЕФА, подтвержденному ФИФА, сборные России и Украины не могут оказаться в одной паре. Таким образом, потенциальные соперники россиян по полуфиналу — Турция, Польша, Северная Македония, Австрия и Чехия.
Жеребьевка стыкового турнира ЧМ-2022 состоится 26 ноября. Плей-офф пройдет в конце марта 2022 года. Даты полуфиналов — 24 и 25 марта, финалов — на 28 и 29 марта.
Финальный турнир чемпионата мира в Катаре запланирован на конец 2022 года и должен пройти с 21 ноября по 18 декабря.
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fell
Так я не бегаю по европам с протянутой рукой , это всё таки ваша забава..
17.11.2021
.....ФСБ kaput.....
Все только и мечтают попасть на Россию, слабее только Сан-Марино, Молдова страшнее и сильнее, но её нет.........
17.11.2021
hottie
Ну зачем мне тебя копировать.
17.11.2021
fell
Шо насрать соседу под дверь не чем ?
17.11.2021
Roman Kovalenko
У какого-то задрота нервный тик, пальцы дергаются, не может хрумер выключить, мамка сейчас ремня всыпет
17.11.2021
hottie
Кормился, если бы у меня фамилия была Алексеев, Гирин, Чернов, Егоров, Казаков или Рабинер. А так только осуждать остается.
17.11.2021
ladafan
ну тебя опять с небес на землю ставить надо) давай опиши в какой футбол играет македония?? в какой футбол в последних матчах играли италия и швеция с грузией?в убогий, италия имея таких исполнителей тупо вешала весь матч...но тебе что то говорить бесполезно, ты далек от футбола и ничего из этих матчей не смотрел. Убеждал всеех, что украина будет сеянной...смешной ты
17.11.2021
klugovoi
100% первый соперник - Турция или Польша))
17.11.2021
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Снег сойдет,найдем.))
17.11.2021
fell
Кормитесь шо ли тут... ты родственник Клячко ...это у него бесперебойное элктропитание , а тысь присоседилси ?
17.11.2021
Ratel
От нас всё зависит. Будем играть в футбол - 1ю ступень пройдём точно. Не будем - Македония сожрёт, и я плакать не буду, ибо туда с такой ,,игрой", как в Загребе, и дорога.
17.11.2021
fell
Так они весь Днепро вылакали почти ....
17.11.2021
hottie
Когда исчезнет ресурс, тогда и мы)
17.11.2021
fell
Я за австрияков ... так когда ляктричество рубят ...когда вы исчезнете с ресурса и как надолго ?
17.11.2021
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Не о том хохлы думают.Ох,не о том.Им кизяк заготавливать надо.И сушить его.Зима будет суровая.Не каждая птица долетит до середины Днепра.))
17.11.2021
Олег Воробьёв
Что значит-этих хотим,с ними легче будет-а этих не хотим...В любом случае будет тяжело-хоть сеяные,хоть несеяные...Хочешь на ЧМ-доказывай,что ты этого достоин,и неважно кто в соперниках..Ибо,на ЧМ точно легко не будет.Так что лучше в стыках проверить свои силы.
17.11.2021
Генри Морган
У Португалии есть козырь - Это Роналду. Он может решить любой момент. Но, если его "закроют", то португальцы могут и пролететь. Швеция с Ибрагимовичем - это одна команда, а без - другая. Ибрагимович сильно отяжеляет Швецию. И это плюс. Италия "мандражирует" перед хорошо организованными командами. Её игра далека от той, что была на ЕВРО. Вообще, создалось впечатление, что Италия опять откатилась в 2017 год. Уэльс постарел и даже на ЕВРО-2020 выглядел не так здорово, как это было на ЕВРО-2016. Шотландцы - бравые ребята, но слишком прямолинейны. Ирландия и Северная Ирландия находятся примерно на том же уровне. В актив сборной России можно занести тот факт, что игра команды меняется на более интересный открытый стиль. Матч с Хорватией стоит особняком, он не особо получился, но на поле было две команды. В общем, с Карпиным шансов попасть в Катар гораздо больше, чемс Черчесовым. Это факт. Более того, вероятно, с Черчесовым в стыковой плей-офф попал бы кто-то другой.
17.11.2021
Costa sobol
У РФ есть хоккей. Так что там можно очки набрать.
17.11.2021
левый хав
ну и...? про антифутбол России не споришь хоть один пример команды из оставшихся, которая так же убого выглядит на поле как Россия - привести не можеш отож
17.11.2021
hottie
Ниже под статьей.
17.11.2021
Олександр Нео
В Украине халявы нет. Только шара. Но тут ее не было.... Франция в группе((((
17.11.2021
fell
Это где такая голосовалка была . сам придумал , али кто подсказал ...ляктричество когда отключають то ?
17.11.2021
ladafan
на евро 100 процентный проход))
17.11.2021
fell
вы до весны доживите , как государство...
17.11.2021
Ю.Ю.
Скорее похрен с кем ничейки гонять.
17.11.2021
Roman Kovalenko
С Италией тяжеловато играем, а Португалию пару раз в отборочных группах обходили. 2 из 2 - за нами. На ЧМ 1998, и на Евро 2020. Две победы, ничья и поражение
17.11.2021
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Поищи в интернете док фильм."Слив".Интересно.))
17.11.2021
fell
Ну только если не рещат слить окраину как недогосударство...
17.11.2021
Это Володька
Пути жребия неисповедимы.
17.11.2021
fell
А на хрена они нам .....будут ручонки тянуть , просить покушать.
17.11.2021
hottie
По голосованию, да и так понятно, что большинство хотят Македонию. Я помню была ситуация в 2009м при отборе на ЧМ, когда хотели Словению и получили ее в стыках еще во времена Хиддинка. Там все радовались после такой жеребьевки, а как потом оказалось не стоило этого делать. Тут есть еще такая небольшая интрижка, если попадется Турция. Там как раз работает этот Кунц, которого хотели перед еще Карпиным ставить. Была бы игра двух августовских кандидатов в нашу сборную. А если вдруг на Польшу попадем, так там сразу повылазят всякие Жириновские, Зюгановы, Милоновы и будут голосить там свою лабуду.
17.11.2021
ladafan
не надоело нудеть?? на них еще попасть надо, нуди 26го
17.11.2021
Roman Kovalenko
Украине похрену кого обыгрывать
17.11.2021
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
А Украина то здесь чего делает?)) К весне эта страна ЧерноМореКопателей исчезнет как субъект .))
17.11.2021
ladafan
ага) в 2003 уэльс....ну ну
17.11.2021
Sparta
История со стыками у нас не из лучших
17.11.2021
левый хав
Не думаю что у Италии и Португалии безоблачные перспективы У них можно и нужно выигрывать (ещё и почётно) Обьяснюсь - Португалия зациклены на Рональдо Вся игра команды строится под него А он на закате уже Италия исторически нестабильна - у них то взлет то посадка Сегодня чемпионы - завтра пролетели мимо чемпионата Для Италии это нормально
17.11.2021
Viktor Freonds
Россию и такую обыграют, тыркнут что-то
17.11.2021
fell
Ну ты можешь начинать уже сейчас....конечно если есть что сливать..
17.11.2021
ladafan
вариантов полно, а если португалы на польшу, ведь не факт кто выиграет
17.11.2021
Viktor Freonds
ну плюс у несеянного может быть Италия и Португалия к примеру
17.11.2021
Корнелий Ш
они так не будут точно
17.11.2021
Это Володька
А самый невкусный, попадание России на Португалию или Италию.))
17.11.2021
Viktor Freonds
омжарам тока и расчитывать на холяву
17.11.2021
ladafan
тут последние два дня у каждого второго любимое высказывание - если так играть будут......так вот, если итальяшки Так Играть Будут как вчера, то они никуда не выйдут))
17.11.2021
Vladi Tsuga
Ну да , помнится в 1992 уде тоже " победили " Шотландию ...ну ну
17.11.2021
Руй Викторович
По фаллосу кому сливать будут...
17.11.2021
fell
По сетке должны у нас должны быть шеневмерлики .... но заменят на австрияков ....что западных , что восточных...
17.11.2021
Robert Petrov
не уверен на счет португалии . их штормит постоянно , поэтому будет зависит от формы их иигроков в марте. только италия безоговорочный фаворит стыкоа - остпльные более менее в одной категории .
17.11.2021
Генри Морган
Учитывая фининиш отборочного турнира, в этом турнире никому ничего гарантированно не светит. Один матч можно выиграть, а следующий проиграть. И всё. И хоть сеяный или несеяный - не суть. Сеяным чуть легче, поскольку в полуфиналах своё поле.
17.11.2021
Vladi Tsuga
Если вспомнить игру с Хорватией , то какая разница кому проиграть ? Команды нет. Тренера тоже "нет". Судя из комментариев Карпина , они не сошлись характером и пониманием. Кто и как играть то будет
17.11.2021
Sparta
Наверное они крутые)
17.11.2021
Корнелий Ш
Кроме Италии со всеми можно бодаться, если тренера найдут к весне.
17.11.2021
Олександр Нео
Украине не привыкать к таким рекордам. На Евро например. Когда вылетели уже опередившие ее Австрия и Голландия, а Украина еще ждала поединок со Швецией))
17.11.2021
Gabriel Stasilio
Понятно. Побалаболить.
17.11.2021
Генри Морган
Самый вкусный момент - это попадание в один пул Португалии и Италии. Это будет реальная заруба.
17.11.2021
Antoshka Kartoshka
Перед стыками со Швецией 4 года назад было такое же настроение...
17.11.2021
левый хав
то есть с утверждением про антифутбол России вопросов не возникает? правильно, что не возникает патамушта тут спорить не о чем
17.11.2021
dima gnatuk
и с ноль поражениями)
17.11.2021
Arkadiy1976
ФИФА этого не позволит))
17.11.2021
Antoshka Kartoshka
К сожалению, они это "компенсировали" двумя ничьими с Казахстаном
17.11.2021
Gabriel Stasilio
а если Португалия и Италия попадут в четвёрку одного пути?
17.11.2021
Sparta
Да верно, но самый интересный факт это 2 победы. А то что не проиграли вообще за это РЕСПЕКТ!
17.11.2021
shpasic
кстати, Шотландия тоже
17.11.2021
hottie
А вариант попадания их друг на друга во втором туре не рассматриваешь?)
17.11.2021
Это Володька
Ага, будем тешить себя надеждами, возможно напрасными.
17.11.2021
Arkadiy1976
Две путёвки уже считай есть, Португалия и Италия. На оставшуюся одну претендуют 10 команд, так что шансы выхода 1 к 10.
17.11.2021
shpasic
македонцы в полуфинале, Уэльс в финале.
17.11.2021
левый хав
Украина одна из немногих, кто в отборе не проиграл ни одного матча. при том, что дважды играли с чемпионами мира
17.11.2021
Gabriel Stasilio
А вы другие-то сборные видели? Или так, чисто поголословить?
17.11.2021
Это Володька
Чот кроме Северной Македонии больше не наблюдаю команд, кого мы можем пройти.
17.11.2021
shpasic
после жеребьёвки три месяца мечтать будем о выходе в финал отбора.
17.11.2021
Это Володька
И чем нам поможет, что мы среди "сеянных"?
17.11.2021
Sparta
Украинцы просто волшебники, вышли в стыки с 2-мя победами))
17.11.2021
левый хав
Среди всех участников стыков всего одна команда, которая не играет в футбол (да и не умеет) Это Россия Эти ребята исповедуют антифутбол ( при этом и в антифутбол у России хреново получается) Как по мне - чем меньше на мундиале будет антифутбола- тем лучше для йутбола
17.11.2021
Arkadiy1976
Если для СМИ главный вопрос, насколько Украина хуже России, то что ж удивляться, что футбол загибается.
17.11.2021
ladafan
Македония, чехия, турция, австрия, польша - такой порядок по нашим возможностям....ну а из сеянных всем и так понятно кого бы)
17.11.2021
Сказо4ник
Нас и Украину ФИФА в один сегмент не поставит. Так что каждый сам по себе.
17.11.2021
ladafan
нет, в одну четверку их не засунут
17.11.2021
Antoshka Kartoshka
одной паре- нет, а в одной части сетки? То есть, если Россия и Украина выиграют первые игры- то могут выйти друг на друга?
17.11.2021