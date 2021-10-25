Состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022 в ноябре: без Дзюбы, но с Полозом и Черниковым

Тренерский штаб сборной России определился с составом национальной команды на матчи квалификационного раунда чемпионата мира-2022 в ноябре.

Главный тренер Валерий Карпин прокомментировал отсутствие в расширенном составе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Состав выглядит следующим образом (по сайту РФС):

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив», Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сослан Джанаев («Сочи»), Никита Хайкин («Будё-Глимт»), Илья Лантратов («Химки»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Георгий Джикия («Спартак», Москва), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Даниил Круговой (все — «Зенит», Санкт-Петербург), Илья Самошников («Рубин», Казань), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Арсен Адамов («Урал», Екатеринбург).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Константин Марадишвили (все — «Локомотив», Москва), Максим Мухин, Ильзат Ахметов (оба — ЦСКА, Москва), Александр Головин («Монако», Франция), Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой (все — «Зенит», Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо», Москва), Алексей Ионов, Александр Черников (оба — «Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба — «Спартак», Москва), Данил Глебов, Дмитрий Полоз (оба — «Ростов», Ростов-на-Дону), Роман Ежов («Крылья Советов», Самара).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив», Москва), Антон Заболотный (ЦСКА, Москва), Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Гамид Агаларов («Уфа»), Иван Сергеев («Крылья Советов», Самара).

В ноябре российская сборная проведет два матча: против Кипра (11 ноября в 20.00 (мск), Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).

Турнирная таблица группы Н после 8 матчей:

1. Россия — 19 очков

2. Хорватия — 17

3. Словакия — 10

4. Словения — 10

5. Мальта — 5

6. Кипр — 5

Прямую путевку в финальный турнир ЧМ-2022 получит только победитель группы. Сборная, занявшая второе место, примет участие в стыковых встречах.

Расписание и результаты всех матчей сборной России в 2021 году можно посмотреть здесь //

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