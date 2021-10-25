Ловрен, Моро и Уремович попали в заявку сборной Хорватии на матчи с Мальтой и Россией
Ловрен, Моро и Уремович — в заявке сборной Хорватии на матчи с Мальтой и Россией
14:35
Стало известно, кто попал в заявку сборной Хорватии на матчи отбора к ЧМ-2022, которые состоятся в ноябре.
В состав команды вошли три игрока, выступающие в РПЛ: Деян Ловрен («Зенит»), Никола Моро («Динамо» Москва) и Филип Уремович («Рубин»). Кроме того, команду будет представлять экс-игрок ЦСКА Никола Влашич, играющий за «Вест Хэм».
11 ноября сборная Хорватии сыграет на выезде с Мальтой, 14 ноября примет на своем поле Россию.
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