Ловрен, Моро и Уремович попали в заявку сборной Хорватии на матчи с Мальтой и Россией

Стало известно, кто попал в заявку сборной Хорватии на матчи отбора к ЧМ-2022, которые состоятся в ноябре.

В состав команды вошли три игрока, выступающие в РПЛ: Деян Ловрен («Зенит»), Никола Моро («Динамо» Москва) и Филип Уремович («Рубин»). Кроме того, команду будет представлять экс-игрок ЦСКА Никола Влашич, играющий за «Вест Хэм».

11 ноября сборная Хорватии сыграет на выезде с Мальтой, 14 ноября примет на своем поле Россию.