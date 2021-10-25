Карпин прокомментировал отсутствие Дзюбы в расширенном составе сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему Артем Дзюба не попал в расширенный состав команды на ближайшие матчи.

— В октябре Артем Дзюба отказался от приглашения на сбор. Сейчас его фамилии нет в числе приглашенных игроков. Это решение тренерского штаба или Артем вновь сам принял решения не ехать в сборную?

— Это решение тренерского штаба.

— Было ли у вас или членов тренерского штаба сейчас общение с Артемом?

— Нет, — цитирует Карпина сайт РФС.

Ранее тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав команды. В ноябре российская сборная проведет два матча отборочного турнира ЧМ-2022: против Кипра (11 ноября в 20.00 мск, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).

Прямую путевку в финальный турнир ЧМ-2022 получит только победитель группы. Сборная, занявшая второе место, примет участие в стыковых встречах.