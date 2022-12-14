Шалимов назвал Месси лучшим игроком матча Аргентина — Хорватия

Бывший полузащитник сборной России Игорь Шалимов в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу Аргентины в матче против Хорватии (3:0) в полуфинале ЧМ-2022.

«Хорваты ничего не смогли противопоставить, потому что Аргентина по игрокам выше на полголовы. Кроме того, у Аргентины есть Месси. Все после игры поздравляют и обнимают именно Месси. Это очень показательная история. Они хотят, чтобы он выиграл чемпионат мира. По моему мнению, сегодня он лучший на поле», — сказал Шалимов «СЭ».

Нападающий сборной Аргентины стал первым игроком, оформившим гол+пас в трех матчах на одном чемпионате мира.

Аргентина в шестой раз в своей истории вышла в финальную стадию турнира.