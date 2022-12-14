Далич: «Поздравляю Аргентину с выходом в финал. Ни в чем не виню своих ребят»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвел итоги матча 1/2 финала ЧМ-2022 против Аргентины (0:3).

«Поздравляю Аргентину с выходом в финал. Ни в чем не виню своих ребят. Первые полчаса мы контролировали ситуацию.

Но потом пенальти, гол после быстрый контратаки... Мы проиграли игру и мне не на что жаловаться. Мы должны готовиться к следующему матчу, который нас ждет.

Мы создали хорошие ситуации впереди, но не смогли сыграть надежно в обороне. А в нападении нам не хватило человека, который мог завершить эпизод», — приводит слова тренера Index.hr.

Сборная Аргентины в шестой раз сыграет в финале чемпионата мира (1930, 1978, 1986, 1990, 2014, 2022). Аргентинцы дважды побеждали в турнире (1978, 1986).