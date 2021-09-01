Семин — о матче с Хорватией: «Пускай Карпин вспомнит, как они побеждали Францию»
Главный тренер «Ростова» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира ЧМ-2022, в котором Россия сыграет с Хорватией.
«Желаю удачи! Первый матч... Пускай Карпин вспомнит, как они побеждали, во Франции и даст такую же мотивацию ребятам. Из Ростова удачи!» — сказал Семин «СЭ».
Матч Россия — Хорватия состоится 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало в 21.45 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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