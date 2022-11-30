Сборная Дании стала одной из худших представительниц Европы в истории чемпионатов мира

Сборная Дании завершила свое участие на ЧМ-2022 в Катаре, команда заняла четвертое место в группе D с 1 очком в 3 матчах.

После расширения чемпионата мира до 32 команд (с чемпионата мира-1998) девять раз европейские команды набирали на групповом турнире меньше двух очков.

Хуже сборной Дании выступали только две балканские команды — Словения-2002 и Сербия и Черногория-2006, которые потерпели по три поражения.

Худшие результаты европейцев на последних семи чемпионатах мира