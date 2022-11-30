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Сегодня, 21:17

Сборная Дании стала одной из худших представительниц Европы в истории чемпионатов мира

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Капитан сборной Дании Кристиан Эриксен.
Фото Global Look Press

Сборная Дании завершила свое участие на ЧМ-2022 в Катаре, команда заняла четвертое место в группе D с 1 очком в 3 матчах.

После расширения чемпионата мира до 32 команд (с чемпионата мира-1998) девять раз европейские команды набирали на групповом турнире меньше двух очков.

Хуже сборной Дании выступали только две балканские команды — Словения-2002 и Сербия и Черногория-2006, которые потерпели по три поражения.

Худшие результаты европейцев на последних семи чемпионатах мира

Год

Команда

Матчи

Мячи

Очки

1998

Шотландия

Бразилия — 1:2, Норвегия — 1:1, Марокко — 0:3

2-6

1

1998

Болгария

Парагвай — 0:0, Нигерия — 0:1, Испания — 1:6

1-7

1

2002

Франция

Сенегал — 0:1, Уругвай — 0:0, Дания — 0:2

0-3

1

2010

Франция

Уругвай — 0:0, Мексика — 0:2, ЮАР — 1:2

1-4

1

2014

Англия

Италия — 1:2, Уругвай — 1:2, Коста-Рика — 0:0

2-4

1

2018

Исландия

Аргентина — 1:1, Нигерия — 0:2, Хорватия — 1:2

2-5

1

2022

Дания

Тунис — 0:0, Франция — 1:2, Австралия — 0:1

1-3

1

2002

Словения

Испания — 1:3, ЮАР — 0:1, Парагвай — 1:3

2-7

0

2006

Сербия и Черногория

Нидерланды — 0:1, Аргентина — 0:6, Кот-д'Ивуар — 2:3

2-10

0
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Дании по футболу
1
1
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