Сборная Дании стала одной из худших представительниц Европы в истории чемпионатов мира
Сборная Дании завершила свое участие на ЧМ-2022 в Катаре, команда заняла четвертое место в группе D с 1 очком в 3 матчах.
После расширения чемпионата мира до 32 команд (с чемпионата мира-1998) девять раз европейские команды набирали на групповом турнире меньше двух очков.
Хуже сборной Дании выступали только две балканские команды — Словения-2002 и Сербия и Черногория-2006, которые потерпели по три поражения.
Худшие результаты европейцев на последних семи чемпионатах мира
|
Год
|
Команда
|
Матчи
|
Мячи
|
Очки
|
1998
|
Шотландия
|
Бразилия — 1:2, Норвегия — 1:1, Марокко — 0:3
|
2-6
|
1
|
1998
|
Болгария
|
Парагвай — 0:0, Нигерия — 0:1, Испания — 1:6
|
1-7
|
1
|
2002
|
Франция
|
Сенегал — 0:1, Уругвай — 0:0, Дания — 0:2
|
0-3
|
1
|
2010
|
Франция
|
Уругвай — 0:0, Мексика — 0:2, ЮАР — 1:2
|
1-4
|
1
|
2014
|
Англия
|
Италия — 1:2, Уругвай — 1:2, Коста-Рика — 0:0
|
2-4
|
1
|
2018
|
Исландия
|
Аргентина — 1:1, Нигерия — 0:2, Хорватия — 1:2
|
2-5
|
1
|
2022
|
Дания
|
Тунис — 0:0, Франция — 1:2, Австралия — 0:1
|
1-3
|
1
|
2002
|
Словения
|
Испания — 1:3, ЮАР — 0:1, Парагвай — 1:3
|
2-7
|
0
|
2006
|
Сербия и Черногория
|
Нидерланды — 0:1, Аргентина — 0:6, Кот-д'Ивуар — 2:3
|
2-10
|
0