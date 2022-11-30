Макгри заявил, что у сборной Австралии была ментальная связь в матче с Данией

Полузащитник сборной Австралии Райли Макгри высказался о победе над сборной Дании (1:0) после которой, команда вышла в плей-офф чемпионата мира в Катаре.

— Надеемся, что мы будем служить примером для детей, они будут хотеть идти в футбол. Мы хорошо готовились на протяжении пяти дней. Понимали, что ждать друг от друга. У нас была ментальная связь. Сейчас будем готовиться к следующей игре.

— Ваш тренер сказал, что сейчас нет времени праздновать. Сразу ложиться спать без соцсетей. Послушаетесь?

— Конечно! Он босс. Мы должны слушаться его.