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Сегодня, 04:08

Сборная Бразилии сыграет резервным составом против Камеруна на ЧМ-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Бразилии Тите наигрывает резервный состав перед матчем 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2022. Бразильцы уже гарантировали себе выход в плей-офф.

По информации Globo Esporte, в игре не смогут принять участие несколько футболистов, у которых в последние дни были проблемы со здоровьем: повышенная температура и недомогания. Ранее уже стало известно, что встречу пропустят нападающий Неймар, а также защитники Данилу и Алекс Сандру.

Против Камеруна бразильцы выйдут в следующем состав: Эдерсон, Дани Алвес, Милитау, Бремер, Алекс Теллес, Фабинью, Бруну Гимарайнс, Антони, Родриго, Габриэл Жезус, Мартинелли.

Матч Камерун — Бразилия состоится в пятницу, 2 декабря. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

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