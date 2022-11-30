Сборная Бразилии сыграет резервным составом против Камеруна на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Бразилии Тите наигрывает резервный состав перед матчем 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2022. Бразильцы уже гарантировали себе выход в плей-офф.

По информации Globo Esporte, в игре не смогут принять участие несколько футболистов, у которых в последние дни были проблемы со здоровьем: повышенная температура и недомогания. Ранее уже стало известно, что встречу пропустят нападающий Неймар, а также защитники Данилу и Алекс Сандру.

Против Камеруна бразильцы выйдут в следующем состав: Эдерсон, Дани Алвес, Милитау, Бремер, Алекс Теллес, Фабинью, Бруну Гимарайнс, Антони, Родриго, Габриэл Жезус, Мартинелли.

Матч Камерун — Бразилия состоится в пятницу, 2 декабря. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.