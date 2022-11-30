Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 03:18

Дембеле и Жиру не выйдут в стартовом составе сборной Франции на матч ЧМ-2022 против Туниса. Камавинга сыграет в защите

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Оливье Жиру.
Фото Global Look Press

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не включит в стартовый состав на матч чемпионата мира-2022 против Туниса нападающих Оливье Жиру и Усмана Дембеле. Французы уже гарантировали себе выход в плей-офф.

Кроме того, полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга сыграет на фланге обороны вместо Тео Эрнандеза.

По информации L'Equipe, стартовый состав действующих чемпионов мира будет следующим: Манданда — Павар, Варан, Конате, Камавинга — Гризманн, Тшуамени, Фофана — Коман, Тюрам, Мбаппе.

Матч третьего тура групповой стадии между сборными Франции и Туниса состоится в среду, 30 ноября. Начало встречи — 18.00 по московскому времени.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Оливье Жиру
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
0
Читайте также
«Волосы бога». Роналду требует записать гол Уругваю на него, ФИФА — против
Россия все ближе к переходу в Азию. Как там все устроено и что нам это даст?
Известный композитор прокомментировал выступление SHAMAN в Кремле
Британцев предупредили о возможной необходимости снизить электропотребление
Суд арестовал сбившую в Москве женщину с ребенком
Как отметить День матери
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Беллингем назвал блестящим исполнение штрафного Рэшфордом в матче с Уэльсом
Тренер сборной Уэльса объяснил, почему заменил Бэйла в матче с Англией
Рэшфорд посвятил гол в ворота Уэльса своему умершему от рака другу
Эззатоллахи извинился перед болельщиками за то, что сборная Ирана не вышла в плей-офф ЧМ-2022
Кейруш: «Сказка закончилась. Но в футболе нет такого понятия, как справедливость»
Главный тренер сборной США: «Во второй половине игры пришлось закрываться, но и это получилось очень хорошо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Беллингем назвал блестящим исполнение штрафного Рэшфордом в матче с Уэльсом
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости