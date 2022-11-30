Дембеле и Жиру не выйдут в стартовом составе сборной Франции на матч ЧМ-2022 против Туниса. Камавинга сыграет в защите

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не включит в стартовый состав на матч чемпионата мира-2022 против Туниса нападающих Оливье Жиру и Усмана Дембеле. Французы уже гарантировали себе выход в плей-офф.

Кроме того, полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга сыграет на фланге обороны вместо Тео Эрнандеза.

По информации L'Equipe, стартовый состав действующих чемпионов мира будет следующим: Манданда — Павар, Варан, Конате, Камавинга — Гризманн, Тшуамени, Фофана — Коман, Тюрам, Мбаппе.

Матч третьего тура групповой стадии между сборными Франции и Туниса состоится в среду, 30 ноября. Начало встречи — 18.00 по московскому времени.