Салису стал первым защитником, забившим за сборную Ганы на чемпионате мира

Защитник сборной Ганы Мохаммед Салису вошел в историю национальной команды.

В матче второго тура ЧМ-2022 против Южной Кореи (3:2) Салису забил на 24-й минуте, открыв счет в игре. Как сообщают Opta, он стал первым защитником в истории сборной Ганы, которому удалось забить гол на чемпионате мира.

Африканская команда набрала 3 очка и занимает второе место в группе H. Корея опустилась на четвертую строчку (1 очко). В заключительном туре группового этапа Корея встретится с Португалией, а Гана — с Уругваем. Оба матча пройдут 2 декабря и начнутся в 18.00 мск.